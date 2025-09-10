Municipios cercanos a Bogotá donde es más económico tramitar la licencia de moto

Tramitar las licencia de conducción requiere una serie de trámites que se debe cumplir, ya sea para el caso de carro o moto.

Requisitos para acceder a una licencia de conducción

Lo primero que debe hacer la persona interesada es estar inscrita en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). Posteriormente, deberá presentar y aprobar los exámenes de aptitud para conducir, además de obtener el certificado correspondiente a la categoría de licencia que desea solicitar.

Generalmente, este proceso se realiza a través de un Centro de Enseñanza Automovilística (CEA), institución encargada de impartir la formación teórica y práctica necesaria para el aprendizaje vial.

Una vez completadas las horas exigidas del curso, el aspirante deberá presentar los exámenes médicos en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC). Si los resultados son satisfactorios, podrá agendar una cita en la Ventanilla Única de Servicios para continuar con el trámite de expedición de la licencia.

Recientemente, el Ministerio de Transporte informó que el examen teórico constará de 40 preguntas de selección múltiple, de las cuales 12 estarán enfocadas en actitudes y 28 en conocimientos de movilidad.

Asimismo, la actualización del proceso impacta en los costos: la expedición de la licencia para automóvil pasó de $272.150 en 2024 a $274.800 en 2025, mientras que la licencia para motocicleta aumentó de $225.750 a $228.400.

Municipios donde sale más económico sacar la licencia de conducción

Le contamos otras alternativas para sacar el trámite de la licencia de conducción, específicamente de la moto, donde la tarifa es mucho menos a la estipulada.