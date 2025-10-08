De día panadero y de noche guerrillero: cayó peligroso reclutador del ELN en Bogotá

En un sorprendente hecho, las autoridades lograron capturar a un alto mando del ELN en pleno corazón de Bogotá. El operativo, llevado a cabo por la Brigada 13 del Ejército Nacional, culminó con la detención de alias Bayron en la localidad de Barrios Unidos, específicamente en el barrio 7 de agosto.

Capturan en Bogotá a alias Bayron, reclutador del ELN

‘Bayron’, según informes oficiales, ocupaba el cargo de segundo cabecilla de la Comisión de Finanzas de la compañía Jaime Toño Obando, perteneciente al Grupo Armado Organizado Comuneros del ELN.

Lo más sorprendente del caso es que el sujeto se había infiltrado en la comunidad local, trabajando como panadero para encubrir sus actividades ilícitas.

Óscar Reyes, comandante del Gaula de la brigada 13, se refirió a los hechos y confirmó la captura de alias Bayron.

“Logramos la captura en la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá de un sujeto conocido como alias Bayron, señalado de ser el segundo cabecilla de la Comisión de Finanzas de la compañía Jaime Toño Obando, perteneciente al Grupo Armado Organizado Comuneros del ELN”, aseguró.

Cayó en Bogotá reclutador del ELN que se hacía pasar como panadero

También reveló que este resultado se logró “después de meses de labores investigativas e inteligencia militar, logramos capturar este sujeto que se encontraba escondido acá en la capital del país”.

La investigación reveló que ‘Bayron’ había huido desde el departamento de Nariño, donde era buscado activamente por las autoridades.

La captura de alias Bayron representa un golpe significativo a la estructura financiera del ELN y demuestra la determinación de las autoridades colombianas en su lucha contra los grupos armados ilegales, incluso en zonas urbanas densamente pobladas como Bogotá.