ELN levantó bloqueos en el sur de Bolívar tras 20 días de confinamiento

La Comisión Comunitaria de Paz advirtió que la amenaza persiste y solicitó acciones concretas al Gobierno nacional para abordar la situación en la región.

Noticias RCN

agosto 07 de 2025
08:39 p. m.
Tras 20 días de bloqueos que afectaron a más de 7.000 habitantes en el sur del departamento de Bolívar, el Ejército de Liberación Nacional decidió levantar las restricciones viales en la zona.

ELN levantó bloqueo en Bolívar

Sin embargo, la tensión persiste en la región, según informan las autoridades locales.

La Comisión Comunitaria de Paz y Reconciliación del municipio de Santa Rosa del Sur ha manifestado que, a pesar del levantamiento de los bloqueos, la amenaza para la población aún no ha terminado.

En consecuencia, han realizado un nuevo llamado al Gobierno nacional para que tome medidas concretas frente a la situación que continúa afectando a la región.

“Las movilizaciones realizadas en la cabecera municipal, en los corregimientos, en las veredas y los espacios de diálogo citados durante estos días con esta comisión, fueron decisivos para que el Grupo Armado del ELN diera por terminado el cierre de vías a partir de hoy, 7 de agosto, a las seis de la tarde”, aseguró Lewis Gómez, párroco de Santa Rosa del Sur.

El pronunciamiento destaca la importancia de las acciones comunitarias y el diálogo en la resolución del conflicto.

No obstante, subraya la necesidad de una intervención más contundente por parte de las autoridades nacionales para garantizar la seguridad y el bienestar de los habitantes de la zona.

Ciudadanos en Bolívar piden al Gobierno ayuda por presencia del ELN

El confinamiento impuesto por el ELN afectó severamente la vida cotidiana de más de 7.000 personas en el sur de Bolívar, limitando su movilidad y acceso a servicios básicos durante casi tres semanas.

La rehabilitación de las vías representa un alivio para la población, pero no disipa completamente las preocupaciones sobre la seguridad en la región.

El llamado de la Comisión Comunitaria de Paz y Reconciliación resalta la urgencia de implementar estrategias integrales que aborden no solo los síntomas, sino también las causas estructurales del conflicto en estas áreas.

