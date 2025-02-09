Alias HB fue quien consiguió al menor que asesinó a Miguel Uribe: coordinaba todo por WhatsApp

En las últimas horas, fue judicializado el último de los capturados por el crimen de Miguel Uribe Turbay. Se trata de Harold Daniel Barragán, conocido como alias HB.

El organigrama del magnicidio señala a siete personas de ser los autores materiales del asesinato del precandidato presidencial: alias Tianz, el menor que disparó y que se declaró culpable, alias El Consteño, señalado de ser uno de los jefes de la banda criminal, Katherine Martínez, alias Gabriela, Carlos Eduardo Bora, alias Veneco, William González, alias El Viejo y Cristian Camilo González.

‘Plata o Plomo’ sería el nombre de la organización delincuencial que habría ordenado el asesinato del senador Miguel Uribe; así lo reveló la Fiscalía durante la audiencia de imputación contra Harold Daniel Barragán, el séptimo vinculado en el magnicidio.

Alias HB seguía los pasos de Miguel Uribe y lo reportaba por WhatsApp

De acuerdo con la fiscal, alias HB habría seguido los movimientos del senador que eran reportados a través de un grupo de mensajería instantánea:

Usted participó en cuatro videollamadas realizadas a través del grupo de WhatsApp destinado a documentar los seguimientos al senador.

Asimismo, el ente acusador señaló que esta persona reportaba a una organización criminal denominada ‘Plata o Plomo’, “a través del cual se realizaba la coordinación de todas las actividades delictivas de esta estructura”.

Alias HB fue quien consiguió al menor sicario: esta era la jerarquía

Alias HB sería una ficha clave en esta banda delincuencial, pues habría sido quien contactó al menor sicario para cometer el crimen. Incluso el menor lo llamaba a su firma.

Usted, Harold, coordinó el contacto con el menor infractor JSRC, quien fue finalmente el autor material del hecho y quién era su subordinado dentro de la estructura criminal.

Según el ente investigador, el grupo criminal estaría a cargo de alias Mosco. El segundo al mando sería alias El Costeño, ya judicializado por el crimen. La banda se dedicaría al microtráfico y al sicariato.