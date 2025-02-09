CANAL RCN
Colombia Video

Alias HB fue quien consiguió al menor que asesinó a Miguel Uribe: coordinaba todo por WhatsApp

Harold Daniel Barragán es el séptimo elemento del organigrama del magnicidio contra Miguel Uribe. Fue judicializado por cuatro delitos.

Noticias RCN

septiembre 02 de 2025
08:30 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, fue judicializado el último de los capturados por el crimen de Miguel Uribe Turbay. Se trata de Harold Daniel Barragán, conocido como alias HB.

El organigrama del magnicidio señala a siete personas de ser los autores materiales del asesinato del precandidato presidencial: alias Tianz, el menor que disparó y que se declaró culpable, alias El Consteño, señalado de ser uno de los jefes de la banda criminal, Katherine Martínez, alias Gabriela, Carlos Eduardo Bora, alias Veneco, William González, alias El Viejo y Cristian Camilo González.

‘Plata o Plomo’ sería el nombre de la organización delincuencial que habría ordenado el asesinato del senador Miguel Uribe; así lo reveló la Fiscalía durante la audiencia de imputación contra Harold Daniel Barragán, el séptimo vinculado en el magnicidio.

“Yo estaba de pantalla”, expediente reveló testimonio de alias Gabriela, vinculada al caso Miguel Uribe
RELACIONADO

“Yo estaba de pantalla”, expediente reveló testimonio de alias Gabriela, vinculada al caso Miguel Uribe

Alias HB seguía los pasos de Miguel Uribe y lo reportaba por WhatsApp

De acuerdo con la fiscal, alias HB habría seguido los movimientos del senador que eran reportados a través de un grupo de mensajería instantánea:

Usted participó en cuatro videollamadas realizadas a través del grupo de WhatsApp destinado a documentar los seguimientos al senador.

Asimismo, el ente acusador señaló que esta persona reportaba a una organización criminal denominada ‘Plata o Plomo’, “a través del cual se realizaba la coordinación de todas las actividades delictivas de esta estructura”.

Este fue el papel del séptimo capturado en el caso Miguel Uribe: revelaron detalles
RELACIONADO

Este fue el papel del séptimo capturado en el caso Miguel Uribe: revelaron detalles

Alias HB fue quien consiguió al menor sicario: esta era la jerarquía

Alias HB sería una ficha clave en esta banda delincuencial, pues habría sido quien contactó al menor sicario para cometer el crimen. Incluso el menor lo llamaba a su firma.

Usted, Harold, coordinó el contacto con el menor infractor JSRC, quien fue finalmente el autor material del hecho y quién era su subordinado dentro de la estructura criminal.

Según el ente investigador, el grupo criminal estaría a cargo de alias Mosco. El segundo al mando sería alias El Costeño, ya judicializado por el crimen. La banda se dedicaría al microtráfico y al sicariato.

Condenan al menor sicario que asesinó al precandidato Miguel Uribe Turbay
RELACIONADO

Condenan al menor sicario que asesinó al precandidato Miguel Uribe Turbay

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bucaramanga

Hombre fue asesinado en Bucaramanga para robarle su motocicleta

JEP

JEP reconoció a más de 100 hombres como víctimas de violación y tortura en conflicto armado

Cúcuta

El prontuario criminal de alias HD: el cabecilla del Tren de Aragua capturado en Cúcuta

Otras Noticias

Donald Trump

Las razones detrás del ataque de Donald Trump al Tren de Aragua: ¿Cómo nació esta banda?

¿Cuándo y cómo nació El Tren de Aragua? Donald Trump ordenó ataque a esta banda venezolana.

Subsidios

Inician pagos de Colombia Mayor de septiembre de 2025: fechas y beneficiarios

Inician pagos de Colombia Mayor en septiembre 2025 para más de 1,6 millones de beneficiarios en todo el país.

Shakira

Shakira enamoró a sus fans con fotos exóticas desde una paradisíaca playa mexicana

Enfermedades

Vapear puede causar daños irreversibles en niños y adolescentes, según especialistas

Liga BetPlay

Novedades en el Millonarios vs. Santa Fe: confirman si habrá hinchada visitante en el clásico