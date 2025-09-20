Capturan a cabecilla criminal que torturó a su hijastro de 7 años: esto se sabe

Un escalofriante caso de violencia intrafamiliar ha conmocionado al Valle del Cauca, donde las autoridades han capturado a un hombre conocido como alias Philly, acusado de torturar brutalmente a su hijastro de 7 años.

Según información, actualmente el menor se debate entre la vida y la muerte tras sufrir repetidas agresiones a manos de su padrastro.

Informes policiales revelaron que el agresor, identificado como un cabecilla del grupo criminal Los Espartanos, sometió al niño a múltiples vejámenes y golpizas severas que, en ocasiones, lo dejaban inconsciente.

Las autoridades revelaron que el hombre incluso intentó ahogar al menor en un tanque de agua.

‘Philly’ era buscado por el delito de tortura agravada y, al momento de su captura, fue sorprendido portando una pistola calibre 9 milímetros con seis cartuchos.

Las autoridades informaron que el detenido cuenta con nueve anotaciones judiciales por diversos delitos, incluyendo tortura, hurto y violencia intrafamiliar.

Así lo confirmó Gustavo Chaparro, comandante de la Policía de Buenaventura, quien aseguró que el sujeto “era buscado por el delito de tortura agravada, tras conocer que agredía de manera brutal a su hijastro de siete años, a quien golpeaba e incluso intentó ahogar en un tanque de agua”.

Cabe mencionar que en lo que va del año 2025, las cifras de violencia intrafamiliar en el Valle del Cauca son alarmantes. Se han realizado 61 capturas por delitos relacionados con violencia doméstica y tortura.

Este caso ha generado indignación en la comunidad y ha puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección a menores en situación de vulnerabilidad.

Las autoridades han hecho un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier sospecha de maltrato infantil y prevenir futuras tragedias.