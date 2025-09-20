CANAL RCN
Colombia Video

Capturan a cabecilla criminal que torturó a su hijastro de 7 años: esto se sabe

El sujeto, identificado como alias Philly y líder del grupo criminal Los Espartanos, intentó ahogar al menor y lo golpeaba hasta dejarlo inconsciente.

Noticias RCN

septiembre 20 de 2025
02:38 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un escalofriante caso de violencia intrafamiliar ha conmocionado al Valle del Cauca, donde las autoridades han capturado a un hombre conocido como alias Philly, acusado de torturar brutalmente a su hijastro de 7 años.

Video captó grave caso de maltrato contra un niño en una plaza de mercado de Bogotá
RELACIONADO

Video captó grave caso de maltrato contra un niño en una plaza de mercado de Bogotá

Capturan a sujeto que maltrataba y torturaba a su hijastro en Buenaventura

Según información, actualmente el menor se debate entre la vida y la muerte tras sufrir repetidas agresiones a manos de su padrastro.

Informes policiales revelaron que el agresor, identificado como un cabecilla del grupo criminal Los Espartanos, sometió al niño a múltiples vejámenes y golpizas severas que, en ocasiones, lo dejaban inconsciente.

Las autoridades revelaron que el hombre incluso intentó ahogar al menor en un tanque de agua.

‘Philly’ era buscado por el delito de tortura agravada y, al momento de su captura, fue sorprendido portando una pistola calibre 9 milímetros con seis cartuchos.

Las autoridades informaron que el detenido cuenta con nueve anotaciones judiciales por diversos delitos, incluyendo tortura, hurto y violencia intrafamiliar.

Así lo confirmó Gustavo Chaparro, comandante de la Policía de Buenaventura, quien aseguró que el sujeto “era buscado por el delito de tortura agravada, tras conocer que agredía de manera brutal a su hijastro de siete años, a quien golpeaba e incluso intentó ahogar en un tanque de agua”.

Cayó alias Philly, cabecilla de grupo criminal que maltrataba a su hijastro

Falleció el niño de 4 años que fue golpeado por su padrastro en Antioquia
RELACIONADO

Falleció el niño de 4 años que fue golpeado por su padrastro en Antioquia

Cabe mencionar que en lo que va del año 2025, las cifras de violencia intrafamiliar en el Valle del Cauca son alarmantes. Se han realizado 61 capturas por delitos relacionados con violencia doméstica y tortura.

Este caso ha generado indignación en la comunidad y ha puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección a menores en situación de vulnerabilidad.

Las autoridades han hecho un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier sospecha de maltrato infantil y prevenir futuras tragedias.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

ELN

Mamá de policía secuestrado le pide ayuda al presidente: “No se haya puesto la mano en el corazón”

Abuso sexual

Hombre fue capturado por presunto abuso sexual a niña de 9 años en Cesar

Valle del Cauca

Masacre en Valle del Cauca: Grupo armado asesinó a tres miembros de una familia

Otras Noticias

Artistas

Aida Victoria Merlano rompió el silencio sobre los rumores de ruptura con su pareja

La influenciadora habló sobre la posible ruptura con su pareja Juan David Tejada.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy 20 de septiembre de 2025: número y signo ganador del último sorteo

Resultado Super Astro Sol hoy 20 de septiembre de 2025. Conozca aquí el número y signo ganador del último sorteo de la tarde en Colombia.

Fútbol

Técnico de James Rodríguez pone fin a los rumores sobre polémica con James Rodríguez en México

Nicolás Maduro

Nicolás Maduro sufre golpe radical con su canal de YouTube: esta fue la decisión

Alimentos

Estos son los mejores alimentos para aumentar la felicidad, según la IA