CANAL RCN
Colombia Video

Video captó grave caso de maltrato contra un niño en una plaza de mercado de Bogotá

El menor fue víctima de varios tipos de abuso por quienes serían sus padres o cuidadores directos. El hecho causó indignación.

Noticias RCN

septiembre 05 de 2025
09:42 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un aparente caso de maltrato contra un niño en plena plaza de mercado de Bogotá quedó registrado en video.

Revelan causa de muerte de la niña Valeria Afanador: esto arrojó informe de Medicina Legal
RELACIONADO

Revelan causa de muerte de la niña Valeria Afanador: esto arrojó informe de Medicina Legal

El Distrito rechazó el hecho, mientras los testigos y la comunidad hacen un llamado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para que investiguen lo ocurrido.

El video obtenido por Noticias RCN fue clave para identificar que lo que pasó el fin de semana, al parecer, en lo que sería un caso de maltrato infantil en un lugar público.

Niña de 10 años era acosada por violador en Tocaima: la abusó en repetidas oportunidades
RELACIONADO

Niña de 10 años era acosada por violador en Tocaima: la abusó en repetidas oportunidades

Los graves maltrato a un niño en una plaza de mercado en Bogotá

Una mujer que fue testigo de todos los vejámenes a los que sometieron a un niño en público, reveló a Noticias RCN los detalles de lo que vio:

Puso al niño patas arriba, le refregó un papel en la cara, lo gritaba y yo dije: ‘Algo pasa acá’.

El menor fue levantado por sus tobillos mientras lloraba. El adulto que estaba con él trató de ahogar su llanto varias veces pasándole aire boca a boca hasta hacerlo toser.

“Me causó mucha indignación ver también a la presunta mamá que no hacía absolutamente nada y estábamos siendo testigos de una escena de maltrato infantil".

Lo estaban ahogando para que no llorara.

Escándalo en centro de protección en Bogotá: suspenden a dos funcionarios por presunto maltrato a menores
RELACIONADO

Escándalo en centro de protección en Bogotá: suspenden a dos funcionarios por presunto maltrato a menores

Investigan el aberrante caso de maltrato en la plaza de mercado de Quirigua

María Andrea Solano, subdirectora del Ipes, aseguró que se activaron las tutas correspondientes para abordar e investigar el caso:

“Rechazamos los hechos en los que un menor de edad se vio agredido por familiares o acompañantes mientras hacían mercado en la plaza distrital de mercado Quirigua".

Nadie intervino por temor, pero el Distrito ya tomó acción.

“Notifico inmediatamente a la Policía, el cuadrante de la localidad de Engativá y también al Instituto Colombiano del Bienestar Familiar para que tomara las acciones correspondientes”, aseguró Solano.

Para los testigos el niño puede estar en peligro, por eso exigen que actúen pronto.

Reveladores audios: así habría sido el maltrato a la periodista Laura Blanco por parte de su expareja
RELACIONADO

Reveladores audios: así habría sido el maltrato a la periodista Laura Blanco por parte de su expareja

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Secuestros

Policía rescató a comerciante y su hija de seis años secuestrados en Bucaramanga

ELN

Más de mil personas desplazadas en Arenal, sur de Bolívar, por acciones del ELN

Abuso sexual

Niña de 10 años era acosada por violador en Tocaima: la abusó en repetidas oportunidades

Otras Noticias

Lionel Messi

"Dios te bendiga": El emotivo saludo de Charly García con Lionel Messi que se hizo viral

El histórico encuentro entre el rockstar Charly García y el futbolista Lionel Messi, tras victoria ante Venezuela.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy 5 de septiembre: número ganador del último sorteo

Consulta el resultado del último sorteo del Super Astro Luna de hoy sábado 5 de septiembre de 2025. Conoce el número y signo zodiacal ganadores.

Shakira

Rumores de prensa señalan que Shakira habría regresado con su ex: "Se enamoraron nuevamente"

Cuidado personal

¿Cómo prevenir el envejecimiento prematuro con el uso de células madre?

Nicolás Maduro

Estados Unidos aseguró que sobrevuelo de aviones venezolanos en el Caribe fue una provocación