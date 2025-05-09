Video captó grave caso de maltrato contra un niño en una plaza de mercado de Bogotá

Un aparente caso de maltrato contra un niño en plena plaza de mercado de Bogotá quedó registrado en video.

El Distrito rechazó el hecho, mientras los testigos y la comunidad hacen un llamado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para que investiguen lo ocurrido.

El video obtenido por Noticias RCN fue clave para identificar que lo que pasó el fin de semana, al parecer, en lo que sería un caso de maltrato infantil en un lugar público.

Los graves maltrato a un niño en una plaza de mercado en Bogotá

Una mujer que fue testigo de todos los vejámenes a los que sometieron a un niño en público, reveló a Noticias RCN los detalles de lo que vio:

Puso al niño patas arriba, le refregó un papel en la cara, lo gritaba y yo dije: ‘Algo pasa acá’.

El menor fue levantado por sus tobillos mientras lloraba. El adulto que estaba con él trató de ahogar su llanto varias veces pasándole aire boca a boca hasta hacerlo toser.

“Me causó mucha indignación ver también a la presunta mamá que no hacía absolutamente nada y estábamos siendo testigos de una escena de maltrato infantil".

Lo estaban ahogando para que no llorara.

Investigan el aberrante caso de maltrato en la plaza de mercado de Quirigua

María Andrea Solano, subdirectora del Ipes, aseguró que se activaron las tutas correspondientes para abordar e investigar el caso:

“Rechazamos los hechos en los que un menor de edad se vio agredido por familiares o acompañantes mientras hacían mercado en la plaza distrital de mercado Quirigua".

Nadie intervino por temor, pero el Distrito ya tomó acción.

“Notifico inmediatamente a la Policía, el cuadrante de la localidad de Engativá y también al Instituto Colombiano del Bienestar Familiar para que tomara las acciones correspondientes”, aseguró Solano.

Para los testigos el niño puede estar en peligro, por eso exigen que actúen pronto.