Corte Suprema niega tutela de Armando Benedetti sobre apartamento en extinción de dominio

La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia confirmó la negativa de amparo solicitada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien pedía levantar las medidas cautelares impuestas a un apartamento en Bogotá dentro de un proceso de extinción de dominio en su contra.

RELACIONADO Defensa de Santiago Uribe interpone recurso de casación tras condena a 28 años de prisión

El alto tribunal concluyó que la decisión del Tribunal Superior de Bogotá no fue arbitraria ni caprichosa, sino que respondió a criterios jurídicos razonables y a la necesidad de proteger los fines del proceso.

Argumentos del fallo

La Corte recordó que las medidas cautelares en procesos de extinción de dominio tienen carácter preventivo y buscan garantizar la eficacia de una eventual sentencia.

RELACIONADO Corte Suprema confirma condena de 28 años contra Santiago Uribe

En el caso del inmueble, el Tribunal consideró acreditado el riesgo de enajenación o transferencia del bien, así como la posibilidad de que el afectado lo ocultara a nombre de terceros. Por ello, declaró la legalidad del embargo y secuestro, al estimar que eran proporcionales frente a los indicios de enriquecimiento ilícito.

Rechazo a la tutela interpuesta por Benedetti

El fallo enfatizó que la acción de tutela no procede contra providencias judiciales salvo que se demuestre arbitrariedad o desconocimiento de precedentes, lo que no ocurrió en este caso.

RELACIONADO Corte Suprema abre investigación a la congresista Martha Peralta por caso de la UNGRD

La Corte señaló que las medidas preservan los fines del proceso extintivo y que la valoración del Tribunal se basó en pruebas y argumentos suficientes. En consecuencia, Benedetti deberá mantener las restricciones sobre el apartamento mientras avanza el proceso de extinción de dominio.