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Corte Suprema niega tutela de Armando Benedetti sobre apartamento en extinción de dominio

El ministro Armando Benedetti deberá mantener las restricciones sobre el apartamento mientras avanza el proceso de extinción de dominio.

Foto: AFP

Noticias RCN

junio 05 de 2026
07:15 p. m.
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La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia confirmó la negativa de amparo solicitada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien pedía levantar las medidas cautelares impuestas a un apartamento en Bogotá dentro de un proceso de extinción de dominio en su contra.

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El alto tribunal concluyó que la decisión del Tribunal Superior de Bogotá no fue arbitraria ni caprichosa, sino que respondió a criterios jurídicos razonables y a la necesidad de proteger los fines del proceso.

Argumentos del fallo

La Corte recordó que las medidas cautelares en procesos de extinción de dominio tienen carácter preventivo y buscan garantizar la eficacia de una eventual sentencia.

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En el caso del inmueble, el Tribunal consideró acreditado el riesgo de enajenación o transferencia del bien, así como la posibilidad de que el afectado lo ocultara a nombre de terceros. Por ello, declaró la legalidad del embargo y secuestro, al estimar que eran proporcionales frente a los indicios de enriquecimiento ilícito.

Rechazo a la tutela interpuesta por Benedetti

El fallo enfatizó que la acción de tutela no procede contra providencias judiciales salvo que se demuestre arbitrariedad o desconocimiento de precedentes, lo que no ocurrió en este caso.

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La Corte señaló que las medidas preservan los fines del proceso extintivo y que la valoración del Tribunal se basó en pruebas y argumentos suficientes. En consecuencia, Benedetti deberá mantener las restricciones sobre el apartamento mientras avanza el proceso de extinción de dominio.

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