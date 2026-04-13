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Menor de 15 años asesinado en un confuso operativo policial en Cali cuando jugaba con unas toallas

El adolescente fue trasladado a un hospital tras el confuso operativo en el barrio Llano Verde, donde perdió la vida.

Noticias RCN

abril 13 de 2026
01:38 p. m.
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Las autoridades de Cali investigan la muerte de un adolescente de 15 años que recibió dos impactos de bala durante un operativo policial en el barrio Llano Verde.

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Luis Henry Huelgas perdió la vida mientras era atendido en un centro asistencial de la ciudad debido a la gravedad de sus heridas, un hecho que ha generado cuestionamientos sobre el actuar de los uniformados.

Según el relato de la familia, el menor se encontraba jugando con un grupo de amigos en una cancha del sector la noche del pasado viernes.

Los adolescentes realizaban lo que describieron como "una serie de agresiones con unas toallas", una actividad que ellos consideraban un juego. Fue en ese momento cuando llegaron uniformados de la policía con la intención de dispersar al grupo.

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Hablaron testigos del crimen de menor de 15 años

De acuerdo con testigos, los adolescentes hicieron caso omiso a la orden policial de retirarse del lugar, situación que habría desencadenado los disparos.

Dos proyectiles impactaron en el cuerpo de Luis Henry Huelgas, quien fue auxiliado de inmediato por sus amigos y trasladado a un hospital del oriente de Cali, donde finalmente falleció.

Hasta el momento, la Policía Nacional no ha emitido un informe oficial sobre lo ocurrido durante el operativo.

La ausencia de una versión institucional ha aumentado la incertidumbre sobre las circunstancias exactas que llevaron a la muerte del menor y sobre el protocolo seguido por los uniformados en el lugar de los hechos.

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Madre denuncia que detuvieron a un inocente

En las horas posteriores al incidente, las autoridades aprehendieron a un menor de edad a quien señalaron como responsable del crimen.

Sin embargo, esta persona fue dejada en libertad poco tiempo después por falta de pruebas que lo vincularan con los hechos.

La madre de Luis Henry manifestó su inconformidad con esta situación, asegurando que estarían involucrando a una persona que no tenía nada que ver con el caso.

La familia del adolescente fallecido ha exigido justicia y ha hecho un llamado a las autoridades para que casos como este no queden impunes.

Esperan que tanto la Policía como los organismos de justicia esclarezcan lo sucedido y determinen las responsabilidades correspondientes en la muerte del menor.

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