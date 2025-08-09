CANAL RCN
Capturan en Caquetá a ‘El Enano’, cabecilla de finanzas del GAO-r Rodrigo Cadete

Foto: X @Ejercito_Div6

septiembre 08 de 2025
11:41 a. m.
El Ejército Nacional logró la captura de alias el Enano, señalado jefe financiero de la estructura criminal residual Rodrigo Cadete, facción Calarcá, en el municipio de Doncello, Caquetá.

Cayó alias El Enano: este es su prontuario criminal

La operación se desarrolló en el marco del Plan de Campaña Estratégico Conjunto Ayacucho y fue liderada por tropas de la Décima Segunda Brigada, con apoyo del Gaula Militar y la Fiscalía General de la Nación.

La acción militar se llevó a cabo en el centro poblado Berlín y permitió hacer efectiva una orden judicial contra el capturado.

Durante la extracción, los uniformados fueron hostigados por integrantes de la organización, aunque la rápida reacción de las tropas evitó que se afectara el éxito de la misión.

Alias el Enano había asumido el control de las finanzas tras la detención de alias Raúl, por designación de alias Urías Perdomo, máximo cabecilla de la estructura.

De acuerdo con inteligencia militar, estaba al frente de las actividades de extorsión contra comerciantes, transportadores y ganaderos de municipios como Florencia, La Montañita, El Paujil y Doncello, imponiendo cuotas ilegales para sostener la organización y adquirir armamento.

Capturan a alias El Enano en Caquetá

Además de manejar el dinero ilícito, se le investiga por la planeación de actos terroristas, entre ellos el atentado con explosivos registrado en Florencia el 22 de agosto de 2025, y por su posible participación en homicidios en áreas rurales del Caquetá, relacionados con disputas de control territorial y represalias contra la población.

Tras su captura, fue puesto a disposición de las autoridades para responder por delitos como concierto para delinquir agravado, extorsión, homicidio, tráfico de armas y fabricación de explosivos de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

