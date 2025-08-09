Cayó la red ‘Dinocash’: falsificaban dólares y les incautaron $12 millones

La Fiscalía General de la Nación confirmó la desarticulación del grupo delincuencial ‘Dinocash’, señalado de falsificar moneda nacional y extranjera a gran escala, y de coordinar su comercialización y distribución.

RELACIONADO Policía rescató a comerciante y su hija de seis años secuestrados en Bucaramanga

En una operación conjunta entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Gaula Militar, cinco de los presuntos integrantes de la red ilegal fueron capturados en Bucaramanga y Sabana de Torres, Santander.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron 7.894 millones de pesos colombianos, 12 millones de dólares estadounidenses y 150 euros, al igual que papel, tintas, sellos, planchas, fajos de billetes, entre otros elementos.

Capturados de la red ‘Dinocash’ no aceptaron cargos

Los hermanos Camilo Andrés y Eleazar Jaraba Meza, Eduar Fabián Sánchez Aro, Maycol Edwar Calvo Monroy y Nancy Rodríguez Núñez fueron capturados en el operativo.

“Una fiscal de la Delegada contra la Criminalidad Organizada presentó a las personas detenidas ante juez de control de garantías y les imputó, de acuerdo con su rol y posible responsabilidad, los delitos de falsificación de moneda nacional o extranjera, tráfico de moneda falsificada y concierto para delinquir agravado. Los cargos no fueron aceptados”, explicó la Fiscalía en su comunicado.

Las autoridades han realizado 12 operativos contra la red 'Dinocash', en los que 3.7 millones de dólares han sido incautados.

RELACIONADO Envían a la cárcel a presunto cabecilla de las disidencias de las Farc en Nariño

‘Dinocash’ también falsificaba pesos colombianos y mexicanos

Según el material probatorio recopilado, ‘Dinocash’ falsificaba pesos colombianos y mexicanos, dólares estadounidenses y euros. Los comercializaba a través de las redes sociales, coordinaba la distribución a cualquier destino nacional e internacional, y rotulaba los envíos como ‘billetes didácticos’ para evadir los controles de las autoridades.