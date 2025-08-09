CANAL RCN
Colombia

Envían a la cárcel a presunto cabecilla de las disidencias de las Farc en Nariño

De acuerdo con las investigaciones, ‘El Paisa’ estaría vinculado a una red de extorsiones contra comerciantes y ganaderos en varios municipios de Nariño.

Gobierno Nacional le puso fin al cese al fuego con las disidencias de las Farc de alias Calarcá
Foto: AFP.

Noticias RCN

septiembre 08 de 2025
08:09 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Fiscalía General de la Nación confirmó que un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Germán David Flórez Trujillo, alias El Paisa, señalado como cabecilla de la estructura Franco Benavides, una de las disidencias de las Farc que delinque en el suroccidente del país.

A la cárcel disidente Farc encargado de extorsiones en Nariño

Comunidad en zona rural secuestró a 72 soldados en El Tambo, Cauca
RELACIONADO

Comunidad en zona rural secuestró a 72 soldados en El Tambo, Cauca

De acuerdo con las investigaciones, ‘El Paisa’ estaría vinculado a una red de extorsiones contra comerciantes y ganaderos en los municipios de Policarpa, Cumbitara, Taminango y Magüí Payán, Nariño.

Además, habría ordenado el cobro de cuotas para permitir la extracción ilegal de minerales, así como la producción y comercialización de pasta base de coca en zonas estratégicas del departamento.

Las autoridades sostienen que los recursos obtenidos mediante estas actividades ilícitas eran utilizados para fortalecer la capacidad operativa del grupo armado, financiando la compra de armas, municiones, uniformas e insumos logísticos.

“Las evidencias indican que sería el responsable de exigir dinero a comerciantes y ganaderos de Policarpa, Cumbitara, Taminango y Magüí Payán (Nariño); y de fijar cuotas para permitir la extracción ilegal de minerales, así como la producción y comercialización de pasta base de coca en determinadas zonas del departamento”, indicó la Fiscalía en el comunicado.

Cierre total de la vía al Llano: este es el complejo panorama por grave derrumbe
RELACIONADO

Cierre total de la vía al Llano: este es el complejo panorama por grave derrumbe

Alias El Paisa fue enviado a la cárcel

El ente acusador imputó a Flórez Trujillo los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego agravado, porte de armas de uso restringido de las Fuerzas Armadas y utilización ilegal de uniformes e insignias. Ninguno de los cargos fue aceptado por el procesado.

Alias El Paisa fue capturado por unidades del Ejército Nacional en una finca de la jurisdicción de Magüí Payán y puesto a disposición de las autoridades judiciales.

Por el momento, la investigación continúa para esclarecer el alcance de sus actividades criminales y la estructura financiera que habría liderado en la región.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Vía al Llano

Lo que cuesta viajar de Villavicencio a Bogotá con la vía al Llano totalmente cerrada

Estados Unidos

Nueva orden de Trump abre oportunidades para productos colombianos en EE. UU.

Cauca

Comunidad en zona rural secuestró a 72 soldados en El Tambo, Cauca

Otras Noticias

Estados Unidos

Él es el hombre que acabó con la vida de un niño que jugaba "tin tin corre corre"

Revelaron la identidad del hombre que disparó contra un niño de 11 años que jugaba "tin tin corre corre" en su vecindario.

Conciertos

J Balvin brilla en los premios VMAs con su show: rindió homenaje a Ricky Martin

El cantante antioqueño dejó en alto la bandera colombiana al sorprender con su show en la importante premiación.

Atlético Nacional

Medellín y Nacional igualaron 3-3 en un partidazo que los dejó a los dos arriba en la tabla

Trabajo

Bogotá impulsa el emprendimiento local con 140 negocios en diferentes ferias

Enfermedades

¿Sabía que siete de cada diez mujeres sufren problemas sexuales por cambios hormonales?