Envían a la cárcel a presunto cabecilla de las disidencias de las Farc en Nariño

La Fiscalía General de la Nación confirmó que un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Germán David Flórez Trujillo, alias El Paisa, señalado como cabecilla de la estructura Franco Benavides, una de las disidencias de las Farc que delinque en el suroccidente del país.

A la cárcel disidente Farc encargado de extorsiones en Nariño

De acuerdo con las investigaciones, ‘El Paisa’ estaría vinculado a una red de extorsiones contra comerciantes y ganaderos en los municipios de Policarpa, Cumbitara, Taminango y Magüí Payán, Nariño.

Además, habría ordenado el cobro de cuotas para permitir la extracción ilegal de minerales, así como la producción y comercialización de pasta base de coca en zonas estratégicas del departamento.

Las autoridades sostienen que los recursos obtenidos mediante estas actividades ilícitas eran utilizados para fortalecer la capacidad operativa del grupo armado, financiando la compra de armas, municiones, uniformas e insumos logísticos.

“Las evidencias indican que sería el responsable de exigir dinero a comerciantes y ganaderos de Policarpa, Cumbitara, Taminango y Magüí Payán (Nariño); y de fijar cuotas para permitir la extracción ilegal de minerales, así como la producción y comercialización de pasta base de coca en determinadas zonas del departamento”, indicó la Fiscalía en el comunicado.

Alias El Paisa fue enviado a la cárcel

El ente acusador imputó a Flórez Trujillo los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego agravado, porte de armas de uso restringido de las Fuerzas Armadas y utilización ilegal de uniformes e insignias. Ninguno de los cargos fue aceptado por el procesado.

Alias El Paisa fue capturado por unidades del Ejército Nacional en una finca de la jurisdicción de Magüí Payán y puesto a disposición de las autoridades judiciales.

Por el momento, la investigación continúa para esclarecer el alcance de sus actividades criminales y la estructura financiera que habría liderado en la región.