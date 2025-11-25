CANAL RCN
Colombia

Capturan en flagrancia a docente señalado de tener conductas de carácter sexual en actividad escolar

El hecho ocurrió en un centro recreacional donde la Institución celebraba una jornada de convivencia de fin de año con estudiantes de quinto grado.

Foto: Policía Nacional

Noticias RCN

noviembre 25 de 2025
05:56 p. m.
Un docente de 47 años fue detenido en flagrancia en el municipio de El Copey, Cesar, tras ser señalado por varias estudiantes de presuntas conductas de carácter sexual durante una actividad escolar de integración. La captura se produjo gracias a la rápida alerta de familiares y acudientes.

Capturan a docente que tuvo conductas de carácter sexual en actividad escolar

El hecho ocurrió en un centro recreacional donde la Institución Educativa María Montessori celebraba una jornada de convivencia de fin de año con estudiantes de quinto grado.

De acuerdo con los testimonios entregados por los familiares, algunas de las menores informaron que el profesor habría tenido comportamientos inapropiados mientras se desarrollaba la actividad.

Ante las denuncias, las niñas comunicaron la situación a sus acudientes, quienes inmediatamente avisaron a la Estación de Policía de El Copey.

Los uniformados acudieron al lugar y, mediante señalamiento directo, capturaron al docente por el presunto delito de actos con connotación sexual con menor de 14 años, contemplado en el Código Penal colombiano.

“Gracias a la oportuna alerta ciudadana, fue capturado en flagrancia un ciudadano de 47 años, quien se desempeña como docente, por el delito de Abuso sexual con menor de 14 años. El hecho ocurrió en un centro recreacional ubicado en el municipio de El Copey, donde se desarrollaba una actividad de integración de fin de año con estudiantes de grado quinto de la Institución Educativa María Montessori”, detalló la Policía.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes, encargadas de adelantar las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar su responsabilidad.

La Policía Nacional rechazó enfáticamente cualquier forma de vulneración contra la niñez y reafirmó su compromiso con la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, así como con el cumplimiento estricto de la ley en todo el territorio nacional.

