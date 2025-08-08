Después de 20 años hallan el cuerpo de Henry Zapata, desaparecido en la Comuna 13 de Medellín

La Unidad de Búsqueda, tras casi 20 años, logró hallar, identificar y entregar a sus familiares el cuerpo de un hombre que estaba reportado como desaparecido en Medellín desde 2006.

Se trata de Henry de Jesús Zapata, un hombre de 41 años, quien vivía en la comuna 13 de Medellín y fue visto por última vez por su hermano en el centro de la ciudad.

Después de muchos años de búsqueda, sus restos fueron hallados en una bóveda del cementerio del municipio de Granada, en el oriente de Antioquia.

RELACIONADO Dan a conocer el tercer hallazgo forense en La Escombrera de la Comuna 13 de Medellín

Hallan cuerpo de hombre desaparecido hace 20 años

Lo último que se supo de Henry de Jesús Zapata fue en febrero del 2006, cuando se encontró por última vez con su hermano en el centro de Medellín. Desde entonces, nunca más su familia volvió a saber de su paradero.

Tras una larga espera y años de incertidumbre, una familia antioqueña pudo darle el último adiós al hombre que fue inhumado en el camposanto de Granada, sin siquiera ser identificado.

Gloria Araque, coordinadora de la Unidad de Búsqueda de Antioquia, explicó cómo fue el hallazgo del cuerpo: “Se contaba en el universo de personas dadas desaparecidas de la Comuna 13.

“La investigación humanitaria y espiritual, realizada en el marco de la regional de búsqueda del oriente antioqueño, permitió establecer que Henry de Jesús fue desaparecido en el centro de Medellín en febrero de 2006”, confirmó.

RELACIONADO La JEP encontró dos nuevos cuerpos en La Escombrera de la Comuna 13 de Medellín

La última vez que vieron con vida a Henry de Jesús Zapata en Medellín

Para la época de su desaparición, Henry Zapata tenía 41 años, sufría problemas de drogas y deambulaba por las calles.

Su hermano, Frank Zapata fue la última persona en verlo con vida:

Le di algo de dinero y le dije: ‘bueno hermano, ya es su decisión, usted tomó su decisión de vida y bueno’, esa fue la última vez que lo vimos”.

Los cotejos forenses permitieron su identificación, su entrega y una digna despedida.

Era un muchacho como que no tenía maldad, yo siempre lo recuerdo así, era muy, muy noble.

Tiempo de duelo, miles de familias colombianas también esperan que termine la pesadilla de la desaparición.