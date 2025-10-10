Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente para atender la crisis violenta en el Bajo Calima

Una nueva crisis humanitaria agudizada por cuenta de la violencia se vive en el Bajo Calima, perteneciente a la jurisdicción de Buenaventura, en el Valle del Cauca.

De acuerdo con una alerta emitida recientemente por la Defensoría del Pueblo, la confrontación armada entre ELN, disidencias de las Farc y Clan del Golfo tiene confinadas y en riesgo de desplazamiento forzado a cientos de familias indígenas y afrodescendientes, principalmente en la comunidad de La Colonia.

Por lo menos 1.400 personas se han visto afectadas por los ataques de estos grupos criminales.

La Defensoría también aseguró que se ha comprobado la ocurrencia de asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, reclutamiento de menores, hechos de violencia sexual, uso de drones para cometer ataques indiscriminados, y la ocupación de viviendas y demás bienes de civiles por parte de los criminales.

Hostigamientos y ataques de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

A esto se suma la incursión armada perpetrada el pasado 22 de septiembre por parte de la columna Wilson González del frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, en un colegio de una vereda, mientras que niños, niñas y adolescentes se encontraban en clases.

Allí, el grupo armado ilegal realizó hostigamientos a la fuerza pública con armas de fuego y drones cargados con explosivos, evitando que los estudiantes salieran de la institución.

Esta misma estructura protagonizó el pasado 29 de septiembre, una serie de patrullajes en las calles portando armas de largo alcance y uniformes de su grupo armado ilegal. Al día siguiente, lanzaron una granada por medio de un dron cerca a las instalaciones del SENA, dejando a dos mujeres gravemente heridas.

Pedido urgente de la Defensoría del Pueblo

La Defensoría advirtió que a pesar de los llamados y de que la comunidad fue reconocida como víctima, las familias siguen sin tener una respuesta oportuna a esta crisis, sin acceso pleno a alimentos, sin atención médica ni garantías de seguridad.

Finalmente, el Ministerio Público reiteró su pedido a los Ministerios del Interior y Defensa, a la Gobernación de Valle del Cauca, al ICBF, la Alcaldía de Buenaventura y la Unidad de Víctimas, para que se aplique una ruta de atención al confinamiento para mitigar los riesgos advertidos en la alerta temprana 039-23 emitida para el distrito de Buenaventura.

Crítica situación en el sur de Bolívar

Otra de las zonas que preocupa debido a la situación de orden público es el sur de Bolívar, en donde la disputa por el control territorial entre el Clan del Golfo, y el ELN se agrava cada día más.

A esto se suma la presencia del Bloque Magdalena Medio de alias Gentil Duarte y el frente de las disidencias comandado por ‘Calarcá’, que afectan principalmente la Serranía de San Lucas, en el Magdalena Medio.

En lo corrido de 2025, la región del sur de Bolívar ha registrado 27 emergencias humanitarias, 15 desplazamientos forzados masivos y 12 episodios de confinamiento que han afectado a más de 23 mil personas en Santa Rosa del Sur, Montecristo, Arenal del Sur, Cantagallo, Morales y Río Viejo.

La Defensoría pidió acciones urgentes del Estado para atender esta situación y garantizar la vida e integridad de las comunidades afro, indígenas y campesinas.