Fin del imperio de los hermanos Prada: lavaban millones del Clan del Golfo y vivían entre yates y mansiones

El emporio de los hermanos Pablo Felipe y Santiago Prada Moriones, conocido por sus inversiones millonarias, carros deportivos y propiedades en Europa, se derrumbó tras una de las operaciones más contundentes contra el lavado de activos del Clan del Golfo.

Lo que parecía un negocio de éxito internacional resultó ser la fachada financiera de una red criminal que movía millones producto del narcotráfico.

Las autoridades de Colombia y España, con el apoyo de la Dipol, la Dijín, la Guardia Civil española y Europol, lograron desarticular el esquema financiero que blanqueó más de $182.000 millones provenientes del envío de cocaína desde Turbo, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena y Guayaquil, Ecuador, hacia Bélgica, Francia, Holanda y España.

¿Quiénes son los hermanos Prada, socios del Clan del Golfo?

La operación de las autoridades impactó de las finanzas del Clan del Golfo. En Colombia fueron capturados Brenda Yineth Pineda Bedoya, alias La Contadora, y Jimmy García Solarte, señalados de manejar las transacciones internas.

En Europa, los principales articuladores, los hermanos Prada Moriones, conocidos en el mundo criminal como ‘Black Jack’ y ‘Marcos’, quienes fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades judiciales, uno de ellos cayó en el interior de un avión.

La investigación permitió establecer que los Prada habían construido una sofisticada red de empresas fachada de construcción, tecnología e inversión inmobiliaria, con las que daban apariencia de legalidad a los recursos del narcotráfico.

Así era como los hermanos Prada lavaban dinero del narcotráfico

A través de sociedades de papel y una compleja estructura financiera, el dinero se movía por el sistema bancario internacional y se dispersaba en billeteras virtuales controladas por la organización.

Las autoridades ocuparon lujosos y excéntricos bienes por más de $53.000 millones y otros $2.200 millones quedaron afectados con fines de comiso.

Entre los activos incautados hay mansiones en zonas exclusivas, automóviles de lujo, joyas, cuentas internacionales y propiedades rurales, todos adquiridos con dinero proveniente del narcotráfico.

Cayeron los capos de las finanzas de Clan del Golfo

Según la Fiscalía, los Prada no solo actuaban como lavadores, sino como estrategas financieros del Clan del Golfo.

Diseñaron mecanismos para mover capital entre distintos países sin dejar rastros visibles, valiéndose de criptomonedas, testaferros y plataformas financieras digitales.

Se afectó de manera estructural una red trasnacional que sostenía la economía ilegal de la organización.

Los hermanos Prada, radicados entre Madrid y Marbella, mantenían un estilo de vida marcado por los excesos: viajes en jets privados, relojes suizos de colección, carros deportivos y fiestas exclusivas en las que se mezclaban empresarios y figuras del espectáculo europeo. Todo financiado con los dividendos del negocio del narcotráfico.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a los capturados los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir, cargos que podrían significar penas superiores a los 20 años de prisión.