CANAL RCN
Colombia

Capturan en Medellín a alias Fede, sucesor de ‘Fito’ y cabecilla de ‘Los Choneros’

La captura, efectuada mediante una notificación roja de Interpol, se produjo después de la neutralización de alias El Ecuatoriano, quien servía como enlace de ‘Los Choneros’ con el Clan del Golfo.

Foto: X @DirectorPolicia

Noticias RCN

octubre 03 de 2025
02:48 p. m.
En una operación conjunta entre la Policía Nacional de Colombia, la Armada Nacional y la Policía de Ecuador, fue detenido en Medellín Rolando Federico Gómez Quinde, alias Fede, señalado sucesor de José Adolfo Macías Villamar, también conocido como alias Fito.

Capturan al sucesor de alias Fito en Medellín

‘Fito’ es el máximo jefe de la organización criminal transnacional Los Choneros.

La captura, efectuada mediante una notificación roja de Interpol, se produjo menos de 72 horas después de la neutralización en Rionegro, Antioquia de alias El Ecuatoriano, quien servía como enlace de ‘Los Choneros’ con el Clan del Golfo.

Alias ‘Fede’ acumulaba más de una década de trayectoria delictiva, consolidándose como uno de los principales articuladores del tráfico de drogas desde Ecuador y Colombia hacia Estados Unidos.

Estaba incluido en el cartel de los más buscados del vecino país, que ofrecía hasta un millón de dólares como recompensa por información que permitiera dar con su paradero.

Irónicamente, esa misma suma habría sido la que utilizó en junio pasado para fugarse de prisión.

De acuerdo con las autoridades, el capturado se encontraba en Medellín negociando alianzas con cabecillas locales e internacionales para abrir nuevas rutas de narcotráfico, lo que lo convertía en una figura clave en la expansión de la estructura criminal.

¿Quién es alias Fede?

Quien reveló los detalles de la operación fue el director de la Policía Nacional, el mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, a través de su cuenta oficial en X.

En el trino, el alto jefe de la institución indicó que “¡𝗖𝗔𝗬𝗢́ 𝗦𝗨𝗖𝗘𝗦𝗢𝗥 𝗗𝗘 𝗔𝗟𝗜𝗔𝗦 ‘𝗙𝗜𝗧𝗢’, 𝗠𝗔́𝗫𝗜𝗠𝗢 𝗖𝗔𝗕𝗘𝗖𝗜𝗟𝗟𝗔 𝗗𝗘 ‘𝗟𝗢𝗦 𝗖𝗛𝗢𝗡𝗘𝗥𝗢𝗦’! A menos de 72 horas de haber abatido en Rionegro (Antioquia) a alias ‘El Ecuatoriano’, enlace de esta organización criminal transnacional con el ‘Clan del Golfo’, la @PoliciaColombia, en coordinación con la @ArmadaColombia y la @PoliciaEcuador, hizo efectiva la Notificación Roja contra alias Rolando Federico Gómez Quinde, alias ‘Fede’, sucesor de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, principal cabecilla de ‘Los Choneros”.

