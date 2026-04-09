Alias Ramoncito, exparamilitar condenado por atroces crímenes, fue extraditado de Venezuela a Colombia

En las últimas horas, la Policía Nacional concretó la extradición activa desde Venezuela de Víctor Julio Almanza Mape, conocido en el mundo criminal como alias Ramoncito.

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Se trata de un exjefe paramilitar vinculado al Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y señalado por graves violaciones a los derechos humanos en los departamentos de Meta y Guaviare.

El traslado del criminal colombiano, de 48 años, fue realizado por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, que coordinaron las gestiones con autoridades venezolanas para ponerlo nuevamente a disposición de la justicia colombiana.

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El perfil criminal del sanguinario alias Ramoncito, exparamilitar de las AUC

Sobre Víctor Julio Almanza Mape pesa una condena de 370 meses de prisión, equivalente a más de 30 años de cárcel, impuesta por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Villavicencio.

Según las autoridades, alias Ramoncito tuvo un papel relevante dentro de las estructuras paramilitares que operaron en el oriente del país durante los años más intensos del conflicto armado.

Las investigaciones señalan que hizo parte del Bloque Guaviare, una de las facciones de las antiguas autodefensas que ejercieron control en zonas estratégicas del sur del país.

Dentro de esa organización, el hoy extraditado ocupó posiciones de mando medio y fue identificado como cabecilla de escuadras urbanas, además de cumplir funciones de enlace entre diferentes estructuras criminales en municipios como San José del Guaviare, El Retorno y Calamar.

En estos territorios, según los expedientes judiciales, coordinaba acciones con bandas urbanas y otros mandos paramilitares para ejecutar operaciones violentas.

Las autoridades judiciales han calificado varios de los hechos atribuidos a alias Ramoncito como crímenes de lesa humanidad, debido a que se habrían cometido de manera sistemática contra la población civil entre los años 2001 y 2005.

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Los atroces crímenes que habría cometido alias Ramoncito en Colombia

Los informes investigativos señalan que el exparamilitar habría ordenado ejecuciones de ciudadanos que eran señalados arbitrariamente de colaborar con la guerrilla.

En algunos casos, las víctimas habrían sido sometidas previamente a torturas con el objetivo de obtener información antes de ser asesinadas.

Asimismo, las autoridades lo vinculan con prácticas de desaparición forzada. Según los procesos judiciales, las víctimas eran enterradas posteriormente en fosas comunes, una modalidad que caracterizó a varias estructuras paramilitares durante el conflicto armado en distintas regiones del país.

El historial criminal de alias Ramoncito lo llevó a figurar durante años en el cartel de los más buscados por las autoridades colombianas.

Sobre él pesaban 16 órdenes de captura y se ofrecía una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permitiera su ubicación.

Así fue la captura de alias Ramoncito en Venezuela

Tras evadir a la justicia durante varios años, fue capturado el 10 de julio de 2016 en el estado Trujillo, en Venezuela. Desde entonces permanecía privado de la libertad en el Centro Penitenciario Rodeo II mientras avanzaban los procedimientos judiciales y diplomáticos necesarios para concretar su traslado a Colombia.

Con su llegada a Colombia, alias Ramoncito deberá cumplir la condena impuesta por la justicia colombiana por los delitos relacionados con su participación en estructuras paramilitares y por los hechos violentos ocurridos en Meta y Guaviare.