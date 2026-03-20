¿Extradición de Zulma Guzmán sería más complicada de lo esperado?

Zulma Guzmán está siendo investigada por al menos tres envenenamientos con talio, sustancia altamente peligrosa que no se consigue de manera sencilla.

El punto de partida fue el 3 de abril de 2025. Aquel día, a la casa de Juan de Bedout llegó un paquete de frambuesas con chocolate contaminadas con esta sustancia. Dos de las cuatro menores que las consumieron fallecieron.

Zulma Guzmán es investigada por tres envenenamientos

Las sospechas apuntaron a Guzmán, quien fue ubicada en Londres. El 16 de diciembre fue rescatada en el río Támesis y se está a la espera de que la extradición surta efecto.

En los últimos días, Noticias RCN reveló otros dos casos de envenenamiento. Al parecer, el 8 de enero de 2025, le habría llegado un paquete a Elvira María Restrepo, cuñada de Guzmán, que tenía chocolates. El envío presuntamente lo hizo su amiga Zenaida Pava.

El tercer envío presuntamente fue el 5 de abril para Catalina Ramírez. Sin embargo, ella no se encontraba en el apartamento. Un dato importante es que se confirmó que Alicia Graham, quien estuvo comprometida con de Bedout y falleció en 2020, fue envenenada con talio.

¿Podría quedar libre?

Durante el programa Aquí y Ahora de La FM, expertos hablaron sobre lo que le depararía al proceso. Según María José Restrepo, politóloga e historiadora con máster de London School of Economics, la defensa está argumentando que en Colombia no se le pueden garantizar las condiciones de seguridad y atención a su salud mental que requiere, especialmente tras su presunto intento de suicidio.

Ella permanece detenida en una prisión en el occidente de Londres, donde recibe atención psiquiátrica. El abogado Juan David Bazzani advirtió: “Estamos a puertas de recibir la noticia que va a ser puesta en libertad por las autoridades británicas, aunque con brazalete electrónico y obligación de presentarse ante las cortes”.

El tratado de extradición entre Colombia y Reino Unido establece que las cortes británicas deben verificar varios requisitos, entre ellos que el país solicitante no someta a las personas a torturas o violaciones de derechos humanos.

Si la extradición es denegada, se podría apelar y así extender el proceso hasta 2027. Además, está prevista una visita de representantes británicos a la cárcel El Buen Pastor en Colombia el 30 de marzo para evaluar las condiciones de reclusión.

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