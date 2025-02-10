CANAL RCN
Colombia

Capturan en Tibú a presunto extorsionista requerido por la Fiscalía

El capturado estaría implicado en el cobro de cuotas extorsivas y en asaltos con armas de fuego contra comerciantes, transportadores y empresarios.

Foto: Fiscalía

Noticias RCN

octubre 02 de 2025
02:52 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En el municipio de Tibú, Norte de Santander, la Policía Nacional en coordinación con el Ejército logró capturar a un hombre señalado de participar en actividades delictivas relacionadas con la extorsión y el hurto en la región del Catatumbo y en el departamento del Cesar.

Contundente golpe al Clan del Golfo durante operativo contra la extorsión: peligrosos miembros cayeron
RELACIONADO

Contundente golpe al Clan del Golfo durante operativo contra la extorsión: peligrosos miembros cayeron

Cayó extorsionista buscado por la Fiscalía en Tibú

La detención se llevó a cabo en el barrio Barco durante un operativo conjunto liderado por el GAULA de la Policía y tropas militares.

El individuo era requerido mediante orden judicial emitida por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión.

Según las investigaciones, el capturado estaría implicado en el cobro de cuotas extorsivas y en asaltos con armas de fuego contra comerciantes, transportadores y empresarios, acciones que habrían generado un impacto negativo en la seguridad y en la economía de la zona.

“De acuerdo con las investigaciones, el hoy capturado estaría vinculado al cobro de extorsiones y a la comisión de hurtos mediante el uso de armas de fuego, acciones que iban dirigidas contra comerciantes, transportadores y empresarios del Catatumbo y del departamento del Cesar, afectando la seguridad y el desarrollo económico de la región”, indicó la Policía.

El coronel Jorge Andrés Bernal Granada, comandante del Departamento de Policía Norte de Santander, destacó la importancia de este resultado:

Capturan a extorsionista en Tibú

Extorsiones se expanden en el Atlántico: criminales adaptan estrategias y utilizan tecnología para cobros ilegales
RELACIONADO

Extorsiones se expanden en el Atlántico: criminales adaptan estrategias y utilizan tecnología para cobros ilegales

“Este logro es producto del trabajo coordinado entre nuestras unidades del GAULA, la Policía en Tibú y el Ejército Nacional, quienes mantienen operaciones permanentes contra quienes se dedican a la extorsión”.

Las autoridades recalcaron que este tipo de operativos reflejan el compromiso institucional en la lucha contra el crimen organizado y la protección de la ciudadanía.

Asimismo, invitaron a comerciantes y transportadores a denunciar de manera oportuna cualquier amenaza o intento de extorsión a través de la línea 165 del GAULA de la Policía o la línea contra el crimen 314 358 7212, garantizando absoluta reserva.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Indígenas

Murió una menor Wayuu de tan solo siete meses por desnutrición en La Guajira

Corte Constitucional

Magistrado Carlos Camargo se declaró impedido para debatir sobre la reforma pensional

Norte de Santander

Docente que fue secuestrada de camino al trabajo en Norte de Santander necesita tomar sus medicamentos a diario

Otras Noticias

Gaza

Alto funcionario de Francia considera que Hamás debería aceptar su rendición

Sobre la mesa está el plan de paz propuesto por el presidente Donald Trump.

Artistas

Actor colombiano preocupa a sus fans tras revelar difícil situación que vive en México

Sebastián Martínez alertó a sus fans al confesar que vive momentos de inseguridad y tensión en México.

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 2 de octubre de 2025

Crystal Palace

¡Daniel Muñoz no para! Golazo con el Crystal Palace para darle la ventaja en Conference League

Enfermedades

Nueva EPS bloqueó en X a la Federación de Enfermedades Raras para silenciar denuncias por muertes