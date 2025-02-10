Capturan en Tibú a presunto extorsionista requerido por la Fiscalía

En el municipio de Tibú, Norte de Santander, la Policía Nacional en coordinación con el Ejército logró capturar a un hombre señalado de participar en actividades delictivas relacionadas con la extorsión y el hurto en la región del Catatumbo y en el departamento del Cesar.

Cayó extorsionista buscado por la Fiscalía en Tibú

La detención se llevó a cabo en el barrio Barco durante un operativo conjunto liderado por el GAULA de la Policía y tropas militares.

El individuo era requerido mediante orden judicial emitida por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión.

Según las investigaciones, el capturado estaría implicado en el cobro de cuotas extorsivas y en asaltos con armas de fuego contra comerciantes, transportadores y empresarios, acciones que habrían generado un impacto negativo en la seguridad y en la economía de la zona.

"De acuerdo con las investigaciones, el hoy capturado estaría vinculado al cobro de extorsiones y a la comisión de hurtos mediante el uso de armas de fuego, acciones que iban dirigidas contra comerciantes, transportadores y empresarios del Catatumbo y del departamento del Cesar, afectando la seguridad y el desarrollo económico de la región", indicó la Policía.

El coronel Jorge Andrés Bernal Granada, comandante del Departamento de Policía Norte de Santander, destacó la importancia de este resultado:

“Este logro es producto del trabajo coordinado entre nuestras unidades del GAULA, la Policía en Tibú y el Ejército Nacional, quienes mantienen operaciones permanentes contra quienes se dedican a la extorsión”.

Las autoridades recalcaron que este tipo de operativos reflejan el compromiso institucional en la lucha contra el crimen organizado y la protección de la ciudadanía.

Asimismo, invitaron a comerciantes y transportadores a denunciar de manera oportuna cualquier amenaza o intento de extorsión a través de la línea 165 del GAULA de la Policía o la línea contra el crimen 314 358 7212, garantizando absoluta reserva.