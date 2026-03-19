Proyecto podría quitarle un dolor de cabeza a Bogotá: problemática quedaría en el pasado

En lo corrido de 2025, las autoridades de tránsito en Bogotá pusieron en marcha más de 15 mil operativos de control. El resultado fue la visibilidad del mal parqueo, la que quizás ha sido la problemática más grave.

Hubo más de 54 mil carros involucrados en esta situación. Asimismo, más de 29 mil conductores corrigieron su comportamiento sin la necesidad de las sanciones.

Mal parqueo: problemática grande en la movilidad de Bogotá

Otros resultados clave fueron las 16.000 inmovilizaciones, la suspensión de 358 licencias y la apertura de 10.162 procesos por casos reiterados.

En aras de hacerle frente al mal parqueo, el concejal Juan David Quintero presentó una propuesta con la que se facilitaría la forma de denunciar.

El núcleo radica en que la Secretaría de Movilidad debería implementar un sistema integral de aplicación para reportes y carga de pruebas. Es decir, una plataforma que le permita a los ciudadanos presentar los documentos a la hora de denunciar carros mal estacionados (como pueden ser fotos o videos) desde sus celulares.

La propuesta tecnológica para hacerle frente

De igual forma, la iniciativa también cobijaría bloqueo de carriles y otras infracciones de tránsito. Para contar con mayor alcance, se buscaría tener el apoyo de los centros comerciales con el fin de estar presente en los puntos complicados.

Con base en lo mencionado por el cabildante, la idea a que las propias personas sean de ayuda para las autoridades. Que se vuelvan los ojos a lo largo de la ciudad y solamente con sus celulares puedan denunciar en cuestión de segundos.

A modo de reflejo, se pretende hacer algo similar al Registro de Condiciones de Riesgo en los Desplazamientos (Record), el cual opera bajo las facultades del Ministerio de Transporte y cumple con el mismo fin.

En Bogotá, los llamados focos críticos de movilidad son la Autopista Norte, Calle 13, Calle 26 y Carrera Séptima.