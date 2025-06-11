Capturado en Valledupar 'Felipe' presunto miembro de grupo armado por extorsión

En un operativo desarrollado por la Policía Metropolitana de Valledupar, las autoridades capturaron en flagrancia a un hombre señalado de pertenecer a un grupo armado organizado y de participar en actividades de extorsión en la capital del Cesar.

RELACIONADO Joven acusado de asesinar a su propio abuelo en Facatativá fue enviado a prisión

Cayó en Valledupar alias Felipe

La acción se llevó a cabo en el marco del Plan Cazador, en el barrio Santo Domingo, donde los uniformados detuvieron a un sujeto conocido con el alias de Felipe, justo en el momento en que recibía 1.500.000 pesos, dinero que presuntamente provenía de una exigencia extorsiva.

De acuerdo con las investigaciones, alias Felipe sería el financiero de zona del Frente Libardo Vergel de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Según la información recopilada, el detenido venía intimidando a comerciantes y personas dedicadas al préstamo de dinero o cobro diario, a quienes exigía pagos para permitirles continuar con sus actividades.

Las víctimas denunciaron que el capturado exigía una “matrícula” inicial de un millón de pesos por ruta, además de una cuota mensual de 200.000 pesos, bajo amenazas contra su integridad y la de sus empleados.

Las labores de inteligencia permitieron establecer que alias Felipe habría estado realizando estas actividades desde el año 2024, obteniendo ingresos ilegales que superarían los 200 millones de pesos mensuales, destinados al sostenimiento de la estructura criminal.

Policía capturó a alias Felipe, buscado por extorsión

El coronel Álex Durán Santos, comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, destacó que este resultado es producto del trabajo conjunto entre las unidades de inteligencia e investigación criminal, y reiteró el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho de extorsión.

“No permitiremos que la delincuencia continúe intimidando a nuestros comerciantes ni a la comunidad. Seguimos firmes en la lucha contra la extorsión y las economías ilícitas”, señaló el oficial.