Partido de fútbol terminó en tragedia: padre e hijo asesinaron a un joven por una decisión del arbitro

En el municipio de Guadalupe, en el departamento del Huila, un partido de fútbol disputado en la vereda Los Cauchos derivó en una riña mortal tras una discusión provocada por una decisión del árbitro.

Partido de fútbol terminó en tragedia en Huila

De acuerdo con el informe de la Fiscalía General de la Nación, el ataque ocurrió el pasado 30 de octubre en un centro recreacional de la zona rural del municipio, donde varias personas presenciaban el encuentro.

En medio del juego, una decisión arbitral desató una fuerte discusión entre los jugadores y asistentes.

Entre los involucrados estaban Luis Erney Arce, conocido como 'Papachongo', y su hijo Ronal Camilo Arce Rivera, alias El Arce, quienes terminaron enfrentándose con un joven de 20 años.

En el desarrollo de la riña, los hoy capturados presuntamente aprovecharon que el joven se encontraba en estado de indefensión y lo atacaron con un arma cortopunzante, causándole múltiples heridas en diferentes partes del cuerpo.

Personas en el lugar intentaron auxiliar a la víctima y lo trasladaron de inmediato a un centro asistencial cercano. Sin embargo, el joven llegó sin signos vitales debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas.

Padre e hijo asesinaron a un joven por una decisión del arbitro

Tras el crimen, las autoridades reaccionaron rápidamente y lograron capturar en flagrancia a los dos responsables, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía.

Una fiscal de la Seccional Huila les imputó el delito de homicidio, cargo que ninguno de los dos aceptó.

Por solicitud del ente acusador, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a ambos hombres, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los detalles del hecho.