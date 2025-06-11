CANAL RCN
Colombia

Joven acusado de asesinar a su propio abuelo en Facatativá fue enviado a prisión

El crimen se registró el pasado 28 de octubre en una vivienda ubicada en el barrio San Antonio Alto, cuando el joven habría atacado a su abuelo, de 67 años, utilizando un arma cortopunzante.

Foto: Freepik

Noticias RCN

noviembre 06 de 2025
10:35 a. m.
A través de un comunicado compartido por la Fiscalía General de la Nación este jueves 6 de noviembre, se conoció que un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Yeison Fabián Trillos Castro.

Joven asesinó a su propio abuelo en Facatativá

Se trata de un joven de 22 años, señalado de haber causado la muerte de su abuelo en hechos ocurridos en el municipio de Facatativá, Cundinamarca.

Tras conocerse los detalles del caso, la Fiscalía le imputó el delito de homicidio agravado.

De acuerdo con la información brindada por el ente acusador y la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata, el crimen se registró el pasado 28 de octubre en una vivienda ubicada en el barrio San Antonio Alto.

Según el material probatorio, el joven habría atacado a su abuelo, de 67 años, utilizando un arma cortopunzante.

Tras el ataque, el agresor, presuntamente, arrojó el arma en un lote baldío cercano a la residencia, intentando ocultar la evidencia.

Sin embargo, gracias a la información aportada por varios testigos, las autoridades lograron identificarlo y capturarlo en flagrancia con apoyo de uniformados de la Policía Nacional.

Envían a la cárcel a joven que asesinó a su abuelo en Cundinamarca

“La investigación estableció que el pasado 28 de octubre, en una vivienda del barrio San Antonio Alto de Facatativá (Cundinamarca) el hoy procesado habría agredido con un arma cortopunzante a su abuelo de 67 años. Posteriormente, arrojó el arma en un lote baldío contiguo a la residencia”, se lee en el comunicado de la Fiscalía.

Durante las audiencias preliminares, Trillos Castro no aceptó los cargos formulados.

Como consecuencia, mientras avanza el proceso judicial, el juez determinó que el joven deberá permanecer recluido en un establecimiento carcelario.

