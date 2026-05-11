Capturan en Cali a señalado de vandalizar estaciones del MIO: ofrecen $50 millones por otros responsables

La Policía Metropolitana de Cali capturó a un hombre de 21 años señalado de participar en los actos vandálicos contra el sistema de transporte MIO ocurridos el pasado 8 de abril en la capital del Valle del Cauca.

El procedimiento se realizó en las últimas horas, luego de que las autoridades avanzaran en la identificación de los responsables mediante registros de cámaras de seguridad.

¿Qué pasó durante los actos vandálicos contra el MIO en Cali?

Los hechos se presentaron en medio de una manifestación en la que varias estaciones del MIO fueron vandalizadas. Entre las infraestructuras afectadas se encuentran las estaciones Tequendama, Lido, Refugio, Capri, Meléndez y Buitrera, donde se registraron daños materiales.

Las autoridades señalaron que los ataques contra las estaciones del sistema de transporte masivo ocurrieron durante la jornada de movilización realizada el 8 de abril.

Se trata de un hombre de 21 años detenido en medio de una diligencia de allanamiento realizada por las autoridades en el barrio Panamericano, donde además se logró la incautación de una motocicleta y prendas de vestir que coinciden con los registros de las cámaras de seguridad.

¿Cuánto ofrece la recompensa por los responsables del vandalismo al MIO?

Las autoridades mantienen vigente una recompensa de 50 millones de pesos para quienes entreguen información que permita ubicar a los demás responsables de los ataques contra las estaciones del MIO. El objetivo es avanzar en las capturas de las personas que participaron en los daños registrados durante la manifestación.

La Policía Metropolitana de Cali reiteró el llamado a la ciudadanía para colaborar con información que facilite la identificación de los implicados. Mientras tanto, continúan las investigaciones para esclarecer completamente los hechos y determinar la responsabilidad de otros participantes en los actos vandálicos.