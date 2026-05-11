Masacre en Pueblo Viejo, Magdalena asciende a cinco víctimas mortales y un herido grave

En la madrugada del sábado, hombres armados irrumpieron en motocicletas en el corregimiento de Palmira, municipio de Pueblo Viejo, y dispararon contra un grupo de personas que departía en plena vía pública.

El ataque dejó cinco víctimas mortales, entre ellas un menor de 15 años, y un herido de gravedad que permanece bajo observación médica.

Ataque en medio de celebración del Día de las Madres

El hecho ocurrió hacia la medianoche, cuando la comunidad se preparaba para las festividades del Día de las Madres en el barrio La Esperanza. Testigos relataron que los atacantes llegaron en motocicletas y abrieron fuego indiscriminadamente, dejando los cuerpos tendidos en la calle. Videos difundidos en redes sociales muestran los gritos de dolor de familiares que hoy lloran a sus seres queridos.

Las autoridades confirmaron la captura de cinco sospechosos, presuntamente vinculados a la estructura criminal Autodefensas Conquistadores de la Sierra. Entre los detenidos figuran alias Calé, alias Mauro y alias Michael, quienes tendrían más de una década de trayectoria en esta organización ilegal.

Consejo extraordinario de seguridad en Magdalena

La gobernadora del Magdalena convocó para el lunes un consejo extraordinario de seguridad con presencia del alcalde de Pueblo Viejo, con el fin de coordinar acciones inmediatas que permitan esclarecer los hechos y reforzar la seguridad en la zona.

Mientras continúa la búsqueda de otro presunto participante del ataque, los habitantes del corregimiento de Palmira amanecieron de luto y exigen justicia. Esta masacre se suma a la preocupante ola de violencia que afecta al departamento, donde las estructuras criminales mantienen presencia en varios municipios.