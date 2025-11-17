Capturaron al segundo al mando del Tren de Aragua: alias Flypper era la mano derecha de Niño Guerrero

La detención de alias Flypper representa uno de los golpes más delicados contra la estructura del Tren de Aragua en los últimos meses.

La información preliminar apunta a que este hombre, identificado como Kenffersso Yosué Sevilla Arteaga, habría permanecido oculto en Colombia durante un periodo prolongado, moviéndose con cautela por Cúcuta para evadir cualquier rastro que permitiera ubicarlo.

El señalado delincuente no era un miembro cualquiera, pues lo catalogaban como presunto segundo cabecilla de la organización y mano derecha de alias Niño Guerrero, el líder absoluto del grupo criminal.

Incluso, su nombre figuraba en una circular roja de Interpol, lo que significaba que era requerido en 198 países.

Capturaron a alias Flypper, segundo al mando del Tren de Aragua

De acuerdo con la información oficial, la operación se llevó a cabo bajo la coordinación del Gaula Élite de la Policía, que adelantó un seguimiento preciso y prolongado para dar con el paradero de alias Flypper.

Tras ubicarlo en Cúcuta, las autoridades procedieron a notificarle formalmente la circular roja emitida por Interpol, para asegurar el procedimiento y activar los protocolos judiciales correspondientes.

La identificación plena del capturado confirmó que se trataba de Kenffersso Yosué Sevilla Arteaga, conocido bajo el alias de Flypper, el mismo señalado por organismos de seguridad como el segundo cabecilla del Tren de Aragua.

¿Cuál era su papel en el Tren de Aragua?

Su rol dentro de la organización era considerado determinante, no solo por su cercanía con alias Niño Guerrero, sino porque mantenía activa la articulación de operaciones delictivas en distintos países.

La forma en que intimidaba a sus víctimas quedó evidenciada en audios como el siguiente:

Mira, para que estén claros, para que estén claros todos los negocios, por aquí le habla Flipper. Todos los negocios me cierran ahorita, tienen cinco minutos. El que no me cierre saben cómo es la película, ¿no?

Ese método reflejaba el modo de operar que sostenía la organización en varios territorios.

Según la información disponible, alias Flypper extendía su actividad entre Venezuela, Perú, Ecuador, Chile, México, Estados Unidos y Colombia, donde mantenía contacto permanente con la cúpula criminal para garantizar que las instrucciones fueran ejecutadas.

Ahora, tras ser ubicado y notificado, las autoridades confirmaron que alias Flypper sería enviado a Venezuela, país donde es solicitado por las autoridades judiciales y donde deberá responder ante los procesos que tiene pendientes.