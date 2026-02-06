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Vecinos en Bogotá están cansados de que se roben las tapas de las alcantarillas: piden acciones

Por causa de este delito, se han presentado accidentes que dejaron personas lesionadas.

Noticias RCN

junio 02 de 2026
09:00 a. m.
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El robo de tapas de alcantarillas se ha vuelto una grave problemática de seguridad en la localidad de Kennedy, occidente de Bogotá.

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Los vecinos del sector reportaron que en los barrios Villa Claudia, Villa Adriana y La Llanura se han robado más de 40 tapas. Esto ha llevado a varios accidentes, tales como uno en el que una mujer quedó con una costilla fracturada o un ciudadano que resultó herido cuando iba por patineta.

Vecinos han tenido accidentes

En diálogo con Noticias RCN, Wilson Pacavita, líder comunitario, denunció que este delito se está volviendo diario, siendo el detonante para que aumente la accidentalidad.

Los delincuentes operan camuflados de recicladores y utilizan herramientas especializadas, como pulidoras y macetas, para extraer las tapas, incluyendo las que han sido soldadas para que justamente no se las lleven.

En la zona hay varios colegios, por lo que cada día pasan las rutas escolares. Además, es un sector donde viven varios adultos mayores. El hecho de que las vías tengan huecos por la falta de las tapas acarrea peligros para ellos.

“Vienen, se roban las tapas y luego las entidades las han repuesto nuevamente y se la vuelven a robar. Pasa varias veces”, señaló Pacavita al cuestionar la respuesta de las empresas públicas, dado que las nuevas tapas terminan llegando después de 15 días.

Vecinos preocupados por vías deterioradas

Paralelamente, en la localidad de Engativá, específicamente en el barrio Normandía Oriental, los habitantes enfrentan una problemática vial. La líder de la junta de acción comunal, Fabiola Rojas, líder del sector, identificó cuatro puntos críticos con el pavimento deteriorado.

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Las zonas de riesgo son la carrera 71C con calles 53, 45 y 54B; la calle 51 con carrera 73A, la carrera 72 con calle 54A y la carrera 74 con calle 56A. La situación persiste tras casi una década.

Al igual que el caso anterior, en este barrio hay alta cantidad de adultos mayores. Por eso, es un peligro cuando transitan con sus bastones en los puntos, por el hecho que se pueden resbalar.

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