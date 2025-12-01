CANAL RCN
Colombia

Capturan a sujeto que robó el celular de una mujer y la extorsionó con sus fotos

La investigación reveló que el detenido obtuvo fotografías y videos íntimos de la víctima tras robarle su teléfono celular. Luego, empezó a amenazarla con divulgar el material en redes sociales.

Foto: Policía Nacional

Noticias RCN

octubre 12 de 2025
01:13 p. m.
Gracias a una operación de la Policía se logró la captura en flagrancia de un hombre señalado de extorsionar a una mujer en el municipio de Cota, Cundinamarca.

El sujeto es señalado de intimidar a la mujer mediante la modalidad de sexting.

Cayó sujeto señalado de extorsionar a una mujer bajo la modalidad de sexting

La investigación reveló que el detenido obtuvo fotografías y videos íntimos de la víctima tras robarle su teléfono celular.

Posteriormente, empezó a amenazarla con divulgar el material en redes sociales si no le entregaba $900.000 pesos.

“En una contundente acción contra el delito de la extorsión, el Grupo GAULA de la Región Metropolitana de Policía La Sabana logró la captura en flagrancia de una persona en el sector del Puente Guadua del municipio de Cota, señalada de extorsionar a una ciudadana bajo la modalidad de sexting”, indicó la Policía a través de un comunicado.

Gracias a las labores de inteligencia y a la rápida acción de los investigadores, las autoridades lograron ubicar y detener al presunto responsable antes de que se concretara el pago exigido.

De acuerdo con la Policía, el capturado ya contaba con antecedentes por los delitos de hurto y extorsión.

“De acuerdo con la investigación, el capturado habría obtenido fotografías y videos íntimos de la víctima a través de un teléfono celular que le había sido hurtado. Posteriormente, le exigía la suma de $900.000 a cambio de no divulgar el material en redes sociales”.

Finalmente, la institución reafirmó su lucha contra el delito de la extorsión e hizo un llamado a los ciudadanos para “tener mayor precaución en el manejo de información personal y contenidos digitales”.

