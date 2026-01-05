CANAL RCN
Colombia Video

Capturaron en Cartagena a 'Virolo', venezolano acusado de asesinar una policía en su país

El detenido tenía tres notificaciones rojas y es señalado de homicidio, extorsión y coordinación de envío de armas entre Venezuela y Colombia.

Noticias RCN

enero 05 de 2026
10:11 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Policía de Colombia confirmó la captura en Cartagena de un ciudadano venezolano identificado como Jorge David Fernández Fernández, conocido con el alias de Virolo, quien tenía tres notificaciones rojas de Interpol vigentes. El procedimiento se desarrolló tras varios meses de seguimiento por parte de las autoridades.

Mujer trans fue atacada con agua hirviendo en subestación de Policía en Medellín: esto se sabe
RELACIONADO

Mujer trans fue atacada con agua hirviendo en subestación de Policía en Medellín: esto se sabe

Quién es alias Virolo y cuáles son los delitos que se le atribuyen

Según la información oficial, el capturado era buscado por los delitos de extorsión y homicidio, y es señalado como responsable del asesinato de una funcionaria de la Policía en Venezuela. Además, habría participado en marzo de 2024 en el secuestro y homicidio de un menor de edad, así como en abril de 2025 en la extorsión a una empresa en el estado Zulia, en Venezuela.

De acuerdo con la Policía en Colombia, el capturado se habría consolidado como el segundo cabecilla del grupo criminal 'Tren del Llano', con injerencia tanto en el estado Zulia como en territorio colombiano.

El teniente coronel Ferney Romero, director (e) de la Dijín de la Policía Nacional, explicó que, según las investigaciones, el propósito de este ciudadano era la coordinación del envío de armamento desde Venezuela hacia Colombia, dirigido a algunos grupos armados de la región.

Detalles sobre la captura de alias Virolo

La captura se logró gracias a trabajos articulados entre la Policía, Interpol y las autoridades migratorias, lo que permitió ubicarlo en un hotel de Cartagena. Así lo confirmó también Migración Colombia, que informó que la Regional Caribe adelantó el operativo y dejó al detenido a disposición de Interpol para los trámites correspondientes.

VIDEO | Policía frustró presunto intento de sicariato en Cartagena
RELACIONADO

VIDEO | Policía frustró presunto intento de sicariato en Cartagena

Actualmente, la Policía adelanta el procedimiento de entrega a las autoridades venezolanas, conforme a los protocolos internacionales, dado que el capturado es requerido por homicidio, robo agravado, extorsión y asociación para delinquir, delitos cometidos en su país de origen.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Instituto de Protección y Bienestar Animal

Bogotá habilita más de 500 esterilizaciones gratuitas: ¿cuáles son los requisitos?

Festival de Música de Cartagena

Con la Sinfonía No. 40 de Mozart inició el XX Cartagena Festival de Música

Cancillería

Cancillería rechaza declaraciones de Donald Trump: "Desconocen la soberanía del Estado"

Otras Noticias

Nicolás Maduro

Suiza ordena congelar los activos vinculados a Nicolás Maduro

El Consejo Federal hizo el anuncio la detención del líder del régimen por las fuerzas estadounidenses en Caracas y su traslado a Estados Unidos.

Viral

La Segura perdió la mitad de su diente y así reaccionó en sus redes sociales

La creadora de contenido se tomó sus redes sociales para compartir imágenes del inesperado suceso.

Dólar

Así abrió el dólar en Colombia este lunes 5 de enero tras advertencias de Donald Trump

Luis Díaz

En Bayern Múnich entrenan al ritmo de Luis Díaz: sus compañeros ya bailan su canción

Enfermedades

Alzheimer: los 4 avances más esperanzadores para tratar esta enfermedad en 2026