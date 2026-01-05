Capturaron en Cartagena a 'Virolo', venezolano acusado de asesinar una policía en su país

La Policía de Colombia confirmó la captura en Cartagena de un ciudadano venezolano identificado como Jorge David Fernández Fernández, conocido con el alias de Virolo, quien tenía tres notificaciones rojas de Interpol vigentes. El procedimiento se desarrolló tras varios meses de seguimiento por parte de las autoridades.

Quién es alias Virolo y cuáles son los delitos que se le atribuyen

Según la información oficial, el capturado era buscado por los delitos de extorsión y homicidio, y es señalado como responsable del asesinato de una funcionaria de la Policía en Venezuela. Además, habría participado en marzo de 2024 en el secuestro y homicidio de un menor de edad, así como en abril de 2025 en la extorsión a una empresa en el estado Zulia, en Venezuela.

De acuerdo con la Policía en Colombia, el capturado se habría consolidado como el segundo cabecilla del grupo criminal 'Tren del Llano', con injerencia tanto en el estado Zulia como en territorio colombiano.

El teniente coronel Ferney Romero, director (e) de la Dijín de la Policía Nacional, explicó que, según las investigaciones, el propósito de este ciudadano era la coordinación del envío de armamento desde Venezuela hacia Colombia, dirigido a algunos grupos armados de la región.

Detalles sobre la captura de alias Virolo

La captura se logró gracias a trabajos articulados entre la Policía, Interpol y las autoridades migratorias, lo que permitió ubicarlo en un hotel de Cartagena. Así lo confirmó también Migración Colombia, que informó que la Regional Caribe adelantó el operativo y dejó al detenido a disposición de Interpol para los trámites correspondientes.

Actualmente, la Policía adelanta el procedimiento de entrega a las autoridades venezolanas, conforme a los protocolos internacionales, dado que el capturado es requerido por homicidio, robo agravado, extorsión y asociación para delinquir, delitos cometidos en su país de origen.