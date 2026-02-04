CANAL RCN
Colombia

VIDEO | Bombardeos contra el ELN en el Catatumbo dejan siete muertos

La fuerza pública adelanta un robusto operativo contra miembros de las disidencias de las Farc que operan en zona rural del Catatumbo, Norte de Santander.

Foto: captura de video Noticias RCN.

Noticias RCN

febrero 04 de 2026
10:38 a. m.
En zona rural del Catatumbo, tropas del Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, adelantan operaciones ofensivas contra grupos armados como el ELN.

Los uniformados accionan con artillería y apoyo aéreo, para proteger a la población. Las fuerzas militares se refirieron al objetivo de este operativo:

Estas acciones buscan afectar sus estructuras, debilitar sus capacidades y proteger a la población civil del Catatumbo.

Siete muertos en operativos militares en el Catatumbo

En las últimas horas, las autoridades confirmaron al menos siete muertos tras los bombardeos en el Catatumbo.

De acuerdo con el Gobierno Nacional, estas operaciones están dirigidas contra el ELN y hacen parte de la ofensiva para debilitar sus estructuras y proteger a la población civil.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó el operativo:

A la medianoche iniciamos esta operación. Ya se insertaron las tropas, están avanzando y haciendo la consolidación del objetivo.

Ministro de Defensa se habló del objetivo detrás del operativo en el Catatumbo

El ministro Sánchez, desde Estados Unidos, explicó que esta operación tiene un objetivo particular:

“Lo que busca es que no existan carteles criminales que entre ellos se maten desplazando a personas, pero por otro lado que no existan criminales, evitando que se haga la sustitución de cultivos ilegales”.

Asimismo, señaló que:

Estos carteles criminales a lo que más le tienen miedo es a que no exista narcotráfico, sino salud, educación y vías porque al ELN, las disidencias de las Farc y al Clan del Golfo se les acaba el negocio.

