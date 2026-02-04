Clan del Golfo suspende negociaciones de paz tras acuerdo entre Petro y Trump

El Clan del Golfo, considerado el principal cártel del narcotráfico del país, anunció este miércoles la suspensión provisional de las negociaciones de paz que adelantaba con el Gobierno del presidente Gustavo Petro en Catar.

Clan del Golfo decidió suspender negociaciones de paz con el Gobierno

La decisión se produce después de que el mandatario colombiano acordara con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, priorizar acciones militares y de inteligencia contra varios líderes criminales, entre ellos alias Chiquito Malo, máximo jefe de esa organización.

El pacto entre Petro y Trump se selló el martes durante un encuentro en la Casa Blanca, donde ambos mandatarios definieron como prioridad la persecución de tres figuras clave del crimen organizado: ‘Chiquito Malo’; ‘Iván Mordisco’, líder de la principal disidencia de las Farc que no se acogió al acuerdo de paz de 2016; y ‘Pablito’, uno de los jefes de la guerrilla del ELN.

Tras conocerse la decisión, el Clan del Golfo publicó un mensaje en la red social X en el que calificó el acuerdo como “un atentado contra la buena fe y los compromisos de Doha”, en referencia a la mesa de diálogos instalada en Catar.

En el comunicado, la organización aseguró que se levantará de las conversaciones “provisionalmente” mientras sus miembros realizan consultas internas.

“El presidente Petro antepuso sus intereses personales sobre el bien mayor, que es la paz en los territorios”, señaló el grupo armado en el mismo mensaje.

Se suspenden negociaciones de paz entre el Gobierno y el Clan del Golfo

Las conversaciones entre el Gobierno y el Clan del Golfo habían sido anunciadas en septiembre, con el objetivo de avanzar hacia un eventual desarme a cambio de beneficios legales.

Hasta ahora, ambas partes habían alcanzado algunos acuerdos, entre ellos la desescalada del conflicto en varias poblaciones del noroeste del país afectadas por la violencia.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, había informado sobre la decisión conjunta entre Colombia y Estados Unidos de intensificar la ofensiva contra alias Chiquito Malo, quien asumió el liderazgo del Clan del Golfo tras la captura en octubre de 2021 de ‘Otoniel’, posteriormente extraditado a Estados Unidos.