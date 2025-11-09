CANAL RCN
Colombia

¿Qué características tienen los Hunter TR-12? Vehículos blindados que fortalecerán la seguridad

Cuatro de estos vehículos llegaron a reforzar la seguridad en Cali.

Vehículos blindados Hunter TR-12.
Vehículos blindados Hunter TR-12. Foto: Ejército.

Noticias RCN

septiembre 11 de 2025
09:29 p. m.
Las Fuerzas Militares informaron que se incorporaron cuatro Hunter TR-12, vehículos blindados 4x4 que se destacan por la variedad de sus capacidades.

Los Hunter TR-12 son famosos por el avanzado sistema de blindaje, lo cual permite que sean una gran herramienta a la hora de defender a las tropas durante los combates.

Llegaron cuatro vehículos blindados a Cali

Cada vehículo puede transportar a 12 uniformados y fueron desplegados en Cali, en aras de fortalecer su seguridad. Otro punto importante es que uno de estos tiene un sistema tecnológico de comando de última generación, lo cual hace que pueda llevar a cabo varias acciones al mismo tiempo (rastreo, monitoreo o dirección) en las operaciones.

“Ya están en Cali los vehículos blindados Hunter TR-12, operados por la AFEAU, unidad élite de nuestras Fuerzas Militares, equipados con tecnología de comando y control en tiempo real para operaciones tácticas en zonas críticas”, informó el alcalde Alejandro Eder, agradeciéndole al ministro Pedro Sánchez por el apoyo brindado.

El uso de estos potentes vehículos será responsabilidad de la Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas (AFEAU), grupo que cuenta con las mejores unidades del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

¿Cómo se ven los Hunter TR-12 en acción?

Andrés Valencia, oficial de operaciones de la Tercera Brigada, indicó que los soldados tienen los más altos estándares de experiencia en combate urbano.

En la página oficial del fabricante, Hunter, se explica que este modelo cuenta con capacidades suficientes a la hora de ingresar en zonas de difícil acceso, las cuales incluso en varias oportunidades es imposible de llegar por otro medio.

Con respecto a sus características técnicas: tiene un blindaje 360° (recubre todo el vehículo), cuenta con protección y resistencia contra minas o emboscadas, su motor es un Ford V8 6.700cc 6.7L turbodiésel.

Gracias a sus capacidades, los Hunter pueden estar presentes en varias operaciones, tales como transportar carga, de ambulancia, para labores de antidisturbios o misiones especiales.

