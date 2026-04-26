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Hallan mina de oro ilegal operando desde el interior de un batallón del Ejército en Antioquia

Una investigación del New York Times reveló que la mina operaba a metros, e incluso dentro, del Batallón Rifles en Cáceres.

Noticias RCN

abril 26 de 2026
05:12 p. m.
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Una investigación periodística de The New York Times reveló que en el municipio de Cáceres, una mina ilegal de oro no solo habría operado en cercanías de una base militar, sino que incluso habría ingresado a terrenos del Batallón Rifles. ¿Qué fue exactamente lo que se descubrió?

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Mina de oro ilegal operaba dentro de un batallón militar en Antioquia

El hallazgo fue documentado por el reportero gráfico Federico Ríos, del periódico The New York Times, quien adelantaba una investigación sobre minería ilegal en Colombia.

En el proceso, utilizó drones y entrevistas en terreno para observar la zona de explotación conocida como “Mandinga”.

Según lo reportado, esta mina ilegal de oro no solo se encontraba a menos de 150 metros de la instalación militar, sino que habría superado los límites del Batallón Rifles, ubicado en Cáceres, Antioquia.

De acuerdo con la investigación, los mineros ilegales habrían cruzado los linderos del complejo militar para continuar con la extracción de oro dentro del área.

Según inteligencia militar y el propio Ejército, esta operación estaría vinculada al Clan del Golfo.

Ministro de Defensa se pronunció sobre la mina de oro hallada dentro de un batallón

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció frente a lo revelado y ordenó acciones urgentes:

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No toleraremos ninguna relación entre los miembros del sector defensa y las economías criminales, ni admitiremos omisiones en el cumplimiento de nuestro deber institucional de combatir la minería ilegal y los delitos ambientales. En respuesta a la información divulgada en medios de comunicación sobre la explotación minera ilegal que habría en los terrenos de una unidad militar en Caucasia, Antioquia, he ordenado una verificación e investigación inmediata para esclarecer los hechos y adoptar las medidas correspondientes con total contundencia.

De manera paralela, se anunció la apertura de investigaciones internas para establecer cómo una estructura ilegal pudo operar tan cerca o incluso dentro de un perímetro militar sin ser detectada o detenida.

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