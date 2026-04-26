La paz total fracasó y nuestra fuerza pública se quedó rezagada tecnológicamente: Luis Gilberto Murillo

La primera vuelta presidencial se llevará a cabo el 31 de mayo y en Noticias RCN los candidatos exponen sus propuestas. En Fuera el Set, José Manuel Acevedo habló con Luis Gilberto Murillo, exministro de Ambiente y excanciller, quien ahora busca llegar a la Casa de Nariño.

Murillo se refirió a sus posibilidades, la seguridad del país, la paz total, la centralización y la educación.

Uno siempre se pregunta con candidatos buenos, serios, como usted, ¿por qué siguen si todas las encuestas, todos los números, toda la realidad política pareciera indicar que no van a llegar?

En eso hay dos factores. Un primer factor y es la definición de la esperanza como la han definido muchos. Inclusive, yo recuerdo que Obama la definía así, es cuando todo le dice a usted que no tiene ninguna posibilidad, usted intenta y gana. Entonces, yo creo en eso. Además, porque yo soy muy creyente y soy una persona de fe.

Pero lo otro es que no son solo los números en la democracia, sino también el papel de dejar un discurso, la voz de unas personas que no tienen voz, de un electorado que no tiene voz, que muchas veces no está representado como el nuestro.

Sobre el centralismo versus las regiones y la posibilidad de que Colombia se vuelva por fin un país descentralizado. ¿Cómo lo está viendo y cómo va a lograr?

El país es muy centralista y yo lo he vivido porque yo he estado en todos los escenarios, en lo local, en lo nacional, en lo internacional. Y estuve en lo local en Bogotá, porque a veces uno dice, ‘No, el centralismo es bogotano’, a veces es injusto porque Bogotá también es víctima del centralismo.

Colombia es un país muy desigual y eso no nos va a dejar avanzar, todavía es muy ensimismado. Nosotros no nos conocemos, no nos interconectamos. Tienes una Colombia que vive en el siglo XIX. Si vas a Altísimo allá en el río Naya o en el Patía, vas a encontrar comunidades que realmente están viviendo como no deberían y lo único que nos piden es que los dejemos tranquilos. Y tenemos otros que están en el XX y otros en el XXI como Bogotá

Entonces, esas brechas hay que cerrarlas, tener una sola Colombia y lo que no lo deja ser lo que no deja cerrar brechas es el centralismo. El país es demasiado centralista y nosotros lo vivimos en todo, eso hay que quebrarlo. ¿Cómo se quiebra? Primero hay que descentralizar el Gobierno.

Si soy presidente, la sede del Ministerio del Deporte va a estar en Quibdó y que el ministro vea cómo es viajar a Bogotá. La sede del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación debería estar en Medellín o la sede del Ministerio de Comercio debería estar en Barranquilla o en Cartagena, la sede del Ministerio de Cultura en Cali, es decir, aquí solo necesitas al ministro del Interior, al ministro de Defensa, al ministro de Hacienda y de pronto hasta el de Planeación. El resto que vaya para el país y generan focos de desarrollo.

En seguridad si pudiera tener una acción concreta cuál sería para ver si esto mejora

Lo primero que hay que tener un marco jurídico claro y que sea realmente consensuado en el país. El marco jurídico que hoy se tiene, por ejemplo, para la paz total que fracasó, es un es un marco jurídico inadecuado. Hay que tener un marco jurídico adecuado de sometimiento y que además permita que Colombia recoja toda la experiencia que tiene en negociaciones de paz, etcétera. Hay que suspender todas esas mesas de negociación por una sencilla razón: ninguno de los grupos que está en la ilegalidad tiene una agenda política o ideológica. Eso ya se acabó, eso es muy territorial, están cazando rentas y apropiándose de economías ilícitas y están pasando en algunas zonas a una fase muy peligrosa que es la de la gobernanza criminal.

Colombia tuvo una fuerza pública que fue de las mejores en el hemisferio y se quedaron, hubo un cambio tecnológico en estos años, estos dos tres años, que es la nueva manera en que hacen se dan se la guerra con inteligencia artificial, con drones y nuestra fuerza pública se quedó. Hay que ponerla a tono. Para eso es importante tener buena relación con los Estados Unidos.

Luis Gilberto, lo curioso es que usted habla del fracaso de la paz total, que es impulsado por un gobierno del que usted hizo parte. ¿Se arrepiente de haber hecho parte de ese gobierno?

Yo soy autocrítico e inclusive las personas que fueron mis colegas en el gobierno lo saben. Es decir, yo lo que funciona digo que funciona o que ha funcionado y lo que no, no. Por ejemplo, a mí me gusta mucho todo lo que se ha promocionado de la agenda social y de meterle más plata al bolsillo a la gente o que los temas de los territorios sean prioridad.

Pero ha habido enormes problemas en la ejecución, en cómo realmente ofrecerle soluciones a la gente porque muchos de esos planteamientos han sido muy ideologizados y ahí están los resultados. Yo soy muy autocrítico.

Usted ha trabajado con dos presidentes, Santos y Petro. ¿Con cuál modelo de liderazgo se queda?

Creo que una combinación de ambos. Yo veo una combinación de los de los tres últimos y Uribe tiene algunas cosas porque Uribe cambió ese modelo de que los presidentes antes eran como unos reyes que no iban a los territorios.

A mí me tocó recibir, cuando era gobernador, a Samper y eso era como si llegara un rey al Chocó, pero después cambiaron eso, los presidentes van a los territorios. Eso se cambió mucho en la era de Uribe y a mí eso me gusta ir a los territorios.

Lo otro que Santos era muy buen estratega y sobre todo hizo mucho énfasis en el diseño institucional, el tema de la paz, obviamente. Y Petro en la agenda social, o sea, usted puede decir lo que sea de Petro, pero genuinamente él quiere hacer algo por la gente del rebusque, por los que están por allá abandonados. Ahora, lo que lo que también hay es que a él le pasa la cuenta de cobro su lado ciego, a veces el tema ideológico, etcétera y su manera es muy del combate y del conflicto.

La mía es distinta es de llegar a acuerdos, de conciliar. Entonces, yo de todos saqué algo, por eso es que digo que estoy ya listo para ser presidente y yo no ando de mal genio.

Y el país necesita tranquilidad, yo digo que estamos en el estrés nacional, todos los días una noticia de esas que uno dice, "Dios mío, otra vez." Y uno cree que ya acabó una crisis y entra la otra. No, así no podemos seguir.

¿Qué medidas va a implementar, a promover para fomentar, para proteger el emprendimiento juvenil y sobre todo la formalización de los empleos jóvenes?: Lucas Durán

Primero, hay una brecha entre la formación de la población joven y en general la formación y los nuevos mercados laborales, aún los mercados laborales tradicionales. Hay que reestructurar sustancialmente el Sena para que realmente pueda formar a los jóvenes en lo que se viene.

Por ejemplo, jóvenes en el Eje Cafetero están haciendo microempresa, desarrollo de software, exportando software, pero no tienen apoyo del Gobierno. Entonces, ahí usted qué necesita, formación, reentrenamiento, pero en lo que ellos han decidido. Además, necesitan apoyo con crédito, flexible.

En Quibdó hay un grupo de robótica, tienen sus desarrollos de software y están exportando a Estados Unidos y Alemania.

Quiero implementar un esquema y estoy proponiendo que vamos a crear 30 universidades o colegios comunitarios muy flexibles, ese esquema opera en otros países, donde sales del bachillerato, no sales bien preparado, entras al colegio comunitario que es gratuito, te hacen tu propio plan de formación dependiendo de tus intereses.

Haces dos años, sales con ese diploma, puedes ir al mercado laboral o decides ir a la universidad a hacer una carrera o técnica o de humanidades, es lo que quieres hacer.