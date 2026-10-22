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Revocan la visa a Ricardo Roa y Wadith Manzur: Estados Unidos anuncia restricciones contra colombianos

Estados Unidos revocó la visa a Ricardo Roa y Wadith Manzur: estos son los colombianos incluidos en la medida.

Noticias RCN

octubre 22 de 2026
01:31 p. m.
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El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la imposición de restricciones de visa contra ciudadanos colombianos, entre los que figuran Ricardo Roa Barragán, expresidente de Ecopetrol, y Wadith Alberto Manzur Imbett, senador electo y exrepresentante a la Cámara.

De acuerdo con la información divulgada por el Gobierno estadounidense, la medida contempla a 21 colombianos. Sin embargo, el listado suministrado hasta el momento identifica a siete ciudadanos y señala que las identidades de las demás personas están pendientes de confirmación.

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La decisión pone el foco sobre dos figuras con trayectoria en escenarios de relevancia nacional: Roa, quien estuvo al frente de la principal empresa petrolera del país, y Manzur, quien ha ocupado una curul en la Cámara de Representantes y fue elegido senador.

Según la información oficial, las restricciones también cobijan a los familiares de los ciudadanos incluidos en el listado. La medida afecta sus posibilidades de viajar a Estados Unidos, de acuerdo con el alcance de la decisión anunciada por el Departamento de Estado.

Ricardo Roa y Wadith Manzur, entre los nombres destacados

Ricardo Roa Barragán aparece identificado en el listado como expresidente de Ecopetrol. Su inclusión lo convierte en uno de los nombres centrales de la decisión, por su paso por la dirección de una compañía estratégica para la economía colombiana.

Por su parte, Wadith Alberto Manzur Imbett figura como senador electo y exintegrante de la Cámara de Representantes. Su nombre también aparece entre los ciudadanos colombianos afectados por las restricciones de visa anunciadas por Washington.

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La información conocida hasta ahora no detalla las circunstancias particulares que llevaron a incluir a cada una de estas personas. Por esa razón, es importante diferenciar la revocación de las visas de las posibles razones detrás de la decisión, que deben ser confirmadas mediante información oficial.

¿Quiénes son los otros colombianos incluidos?

Además de Roa y Manzur, el listado divulgado menciona a Yahir Fernando Acuña Cardales, alcalde de Sincelejo; Karen Astrith Manrique Olarte, representante electa a la Cámara; Julio Elías Chagüi Flórez, exsenador; Liliana Esther Bitar Castilla, exsenadora, y José Ignacio Mesa Betancur, excongresista y exalcalde de Envigado.

Estos son los siete nombres identificados en la información disponible, mientras se verifica la identidad de los demás ciudadanos mencionados en el anuncio sobre las restricciones que afectarían a 21 colombianos.

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La decisión del Departamento de Estado incluye tanto a los ciudadanos señalados como a sus familiares, según el comunicado divulgado. Se espera conocer más detalles oficiales sobre el alcance de la medida y las razones específicas que sustentan la revocación de las visas.

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