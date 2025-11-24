CANAL RCN
Colombia

Cárcel para el hombre que asesinó con una enorme piedra a una adulta mayor en Buga

La mujer recibió el impacto de una piedra de gran tamaño en la cabeza que le produjo la muerte horas después.

Foto: Freepik

Noticias RCN

noviembre 24 de 2025
02:48 p. m.
Las autoridades lograron esclarecer el homicidio de una mujer de la tercera edad, de 67 años, que fue atacada en Guadalajara, Buga, Valle del Cauca, en marzo de 2023.

En las últimas horas, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a un hombre identificado como Jefferson Charria Nieves, de 36 años, señalado de haber participado directamente en el ataque contra la mujer.

De acuerdo con el informe de las autoridades, la víctima era una mujer que vivía en condición de calle y pernoctaba en un cambuche cercano a la zona de la carrilera.

Así fue como asesinaron con una piedra a una adulta mayor en Buga

Según el material probatorio recopilado por la Fiscalía de Valle del Cauca, los hechos se registraron el 8 de marzo, hace dos años, cuando la víctima descansaba en un refugio improvisado a la altura de la carrilera.

En ese momento, habría sido atacada brutalmente con una piedra, recibiendo múltiples golpes en la cabeza. Las heridas fueron tan graves que le causaron la muerte en el lugar de los hechos.

La Fiscalía sostiene que las evidencias recolectadas permiten determinar que el agresor actuó con dolo y aprovechándose de la vulnerabilidad de la mujer, por lo que le imputaron el cargo de homicidio agravado.

Así capturaron al hombre que asesinó con una piedra a una adulta mayor

La captura del señalado responsable del homicidio de la adulta mayor en condición de calle se realizó el pasado 13 de noviembre en inmediaciones del Parque Cabal, un punto central del municipio de Buga.

Durante la audiencia, el fiscal del caso explicó que las lesiones producidas fueron compatibles con un ataque directo y contundente, lo que permitió avanzar con la formulación de cargos.

Aunque Charria Nieves no aceptó la imputación, el juez consideró suficientes los elementos entregados por el ente acusador para justificar la medida de aseguramiento en centro carcelario.

