Revelan qué pasó con los bienes de Mauricio Leal, quien también estuvo incluido en la Lista Clinton

Después de tres años, la SAE dio a conocer el estado de los bienes del reconocido estilista Mauricio Leal que fueron incautados en enero de 2022, pocos después de su asesinato en el interior de su vivienda ubicada en La Calera, Cundinamarca, junto a su madre, Marleny Hernández.

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) informa que actualmente reposan bajo su administración los activos que pertenecían al reconocido estilista Mauricio Leal Hernández (Q. E. P. D.), desde el 14 de enero de 2022, por solicitud de la Fiscalía General de la Nación y en aplicación de medidas cautelares de extinción de dominio sobre sus bienes.

De acuerdo con el informe de la SAE, los bienes del estilista se encuentran bajo su administración por “un proceso adelantado por presunto enriquecimiento ilícito y por un incremento patrimonial no justificado”.

¿Por qué Mauricio Leal hizo parte de la Lista Clinton de EE. UU.?

La SAE confirmó que el reconocido estilista hizo parte de la Lista Clinton en la que recientemente fue incluido el presidente Gustavo Petro, su familia y el ministro del Interior:

Documentos oficiales indican que el señor Mauricio Leal Hernández estuvo relacionado con la ‘Lista Clinton’ alrededor del año 2008 debido a vínculos comerciales con empresas asociadas al Cartel de Cali y al clan Rodríguez Orejuela.

Asimismo, la SAE aseguró que información de la Fiscalía indica que “dicha investigación no continuó una vez fue retirado de la lista; no obstante, se identificó un incremento patrimonial inusual en el periodo inmediatamente posterior a su desvinculación, hecho que continúa bajo investigación por parte de las autoridades competentes”.

La SAE administra los bienes del fallecido Mauricio Leal Hernández desde 2022, tras la solicitud de medidas cautelares de extinción de dominio por parte de la Fiscalía.

RELACIONADO Mauricio Leal y la ayuda que le pidió a James Rodríguez para alquilar un vientre

Así están las propiedades de Mauricio Leal: revelan su valor

Los activos bajo la administración del estilista incluyen inmuebles, vehículos y sociedades, entre ellas Mauricio Leal Peluquerías S.A.S. y dos establecimientos de comercio en Bogotá y Cajicá.

Al mismo tiempo, explicó que “mientras la justicia no determine si los bienes regresan a los herederos o pasan al Estado, la SAE no puede entregarlos ni total ni parcialmente a familiares o representantes legales”.

Estos son bienes que se encuentran en administración de la SAE y que están valorados en $2.264.452.000 de pesos, que equivalen a $606.943 dólares a la TRM de 18 de noviembre de 2025.

Entre los bienes que quedaron en poder del Estado de manera preventiva, mientras se adelanta la investigación están:

Una casa en La Calera de 1.165,2 m², avaluada en $1.370.000.000

Un apartamento de 150,49 m², avaluado en $462.738.000.

Una camioneta Mercedes Benz modelo 2019, avaluada en $244.150.000.

Un automóvil Mercedes Benz modelo 2016, avaluado en $47.564.000. • Una motocicleta AK125CR4.

Mauricio Leal Music S. A. S., con activos por $20.000.000, actualmente liquidada por inactividad

Mauricio Leal Peluquerías S. A. S., con activos por $120.000.000, además de dos establecimientos de comercio de la misma marca registrados en Bogotá y Cajicá (Cundinamarca).

Sobre el futuro de estos bienes, la SAE aseguró que “hasta tanto los entes judiciales no determinen si estos bienes deben ser devueltos a los herederos establecidos por la ley o pasar definitivamente al Estado, la SAE no está legalmente facultada para poner a disposición, ni total ni parcialmente, los bienes muebles o inmuebles administrados, ya sea a familiares o a representantes legales”.