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Cárcel para hombre por presunto intento de abuso a mujer embarazada: provocó aborto de la víctima

Fiscalía judicializó a un joven de 21 años tras una agresión que habría provocado la pérdida del embarazo de la víctima, según la investigación oficial.

Cárcel para hombre por presunto intento de abuso a mujer embarazada: provocó aborto de la víctima
FOTO: Freepik

Noticias RCN

abril 22 de 2026
12:28 p. m.
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La Fiscalía General de la Nación confirmó la judicialización de Brayan Andrés Cano Cano, de 21 años, señalado como presunto responsable de una agresión sexual contra una mujer en estado de embarazo en Medellín, Antioquia.

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Según un comunicado oficial, los hechos ocurrieron el pasado 16 de abril cuando la víctima, quien tenía 9 semanas de gestación, transitaba frente a la vivienda del señalado agresor. En ese momento, el hombre presuntamente la ingresó de forma violenta al inmueble, donde la golpeó e intentó someterla a un acto sexual.

Investigación de la Fiscalía y evidencia del caso

De acuerdo con la investigación liderada por una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) y las labores de policía judicial, se permitió establecer que, como consecuencia del ataque, la víctima sufrió un aborto.

Según la Fiscalía, Cano Cano fue entregado a la Policía Nacional por vecinos del sector, lo que facilitó su captura y posterior judicialización. Durante las audiencias concentradas, el joven fue imputado por el delito de acto sexual violento, cargo que no fue aceptado por el procesado.

Medida de aseguramiento y avance judicial

Tras evaluar los elementos materiales probatorios y los argumentos presentados por la Fiscalía, un juez de control de garantías determinó imponer medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

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Este hombre de 21 años será trasladado a un centro penitenciario establecido por el Inpec mientras avanzan los procesos judiciales para determinar cuál sería el tiempo de condena a pagar si se demuestra su culpabilidad.

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