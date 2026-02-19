Fisioterapeuta habría agredido sexualmente a una de sus pacientes en Bogotá: dijo que se trataba de un "masaje tántrico"

Un consultorio de fisioterapia en Bogotá terminó convertido en el escenario de una grave denuncia por agresión sexual.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Óscar Javier Suárez Sotomonte, señalado de abusar de una mujer que acudió a su establecimiento para recibir un masaje profesional.

Según la investigación oficial, los hechos ocurrieron el 9 de octubre de 2025.

Descubrieron a fisioterapeuta que habría agredido sexualmente a una de sus pacientes en Bogotá

De acuerdo con la Fiscalía Seccional Bogotá, un fiscal imputó al procesado el delito de acceso carnal violento.

El ente acusador sostuvo que el fisioterapeuta realizó tocamientos no consentidos y otros actos abusivos contra la paciente durante la sesión.

Según lo expuesto en la audiencia, cuando la víctima cuestionó lo que estaba ocurriendo, el señalado habría argumentado que el procedimiento correspondía a un “masaje tántrico”.

De acuerdo con la investigación, esa explicación habría sido utilizada para confundir y manipular a la mujer en medio del episodio.

Fisioterapeuta acusado de abuso no aceptó cárcel y quedó con detención domiciliaria

La Fiscalía destacó que se trataba de un contexto de confianza profesional y vulnerabilidad, dado que la paciente acudió al lugar buscando atención en salud, lo que agrava la gravedad de los hechos imputados.

Durante la diligencia judicial, fue formalmente informado de los cargos en su contra, pero decidió no aceptarlos.

La jueza de control de garantías ordenó medida privativa de la libertad en su domicilio, prohibiéndole ejercer su actividad como fisioterapeuta mientras avanza el proceso penal y restringiendo cualquier contacto profesional.

El caso continúa en etapa judicial, mientras la Fiscalía avanza en la recolección de pruebas para sustentar la acusación por acceso carnal violento.