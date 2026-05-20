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Envían a la cárcel a influencer por maltratar animales: en estas condiciones los tenía

En redes sociales publicaba el contenido que aparentaba ser de cuidado animal, pero al ahondar, la realidad era contraria.

Cárcel para influencer por maltrato de animales.
Cárcel para influencer por maltrato de animales. Foto: Fiscalía.

Nicolás Martínez Sánchez

mayo 20 de 2026
07:17 a. m.
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Jesse Adonai Daza es un influencer que, a través del contenido que realiza en redes sociales, terminó delatándose por un posible caso de maltrato animal. Lo enviaron a la cárcel.

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Al parecer, quedó a cargo de animales de fauna silvestre en una finca en Aguas Negras, Puerto Asís (Putumayo). Se cree que los obtuvo por medio de acciones irregulares.

30 especies amazónicas en graves condiciones

Este hombre tenía tres guaras, una lora amazónica, una lora frente amarilla, una lora real, dos chigüiros, cuatro zarigüeyas, un pecarí de collar, dos guacamayas bandera, una guacamaya azul, una guacamaya cariseca, cinco borugas, un mono soldado, un paujil, dos tucanes arasarí, un tucán pechiblanco, una pava amazónica y dos zorros cangrejero.

El hecho de que fueran silvestres, varios especímenes estaban en peligro de extinción. Daza presuntamente los ubicó en su casa y los presumía en redes sociales en los que daba un mensaje a favor del medioambiente, pero en la realidad era lo contrario.

Sus verdaderas intenciones habrían sido las de ganar seguidores e interacciones en las plataformas bajo el mal cuidado de las especies.

Su propio contenido lo delató

Después de las autoridades analizaran el contenido audiovisual, se puso en marcha el operativo para capturarlo. Además, los 30 animales quedaron bajo las disposiciones del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) de la Fiscalía.

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La conclusión de las autoridades es que las especies vivían en condiciones de encierro con poca movilidad, falta de adecuaciones higiénicas, alimentación no óptima e incluso algunos tenían afectaciones en su salud.

“Durante la diligencia de allanamiento, se documentó que los ejemplares permanecían en cautiverio en jaulas, guacales, habitaciones y estructuras improvisadas en espacios reducidos y sin separación por especies”, detalló la fiscal acerca de las condiciones.

En las instalaciones también se halló materia fecal, orina acumulada y elementos en evidente estado de deterioro. Daza tampoco acreditó tener los permisos pertinentes para el cuidado de los animales.

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