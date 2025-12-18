CANAL RCN
Colombia

Cayó banda que sometía a jóvenes a choques eléctricos para cobrar extorsiones en Medellín

La investigación destapó extorsiones sistemáticas y desplazamientos forzados en varios sectores de la ciudad.

Extorsionadores Medellín
Foto: Policía Metropolitana Valle de Aburrá

Noticias RCN

diciembre 18 de 2025
06:08 p. m.
Un operativo judicial permitió desmantelar una parte clave de la estructura criminal conocida como ‘Los del Llano’, señalada de ejercer control violento sobre comunidades de Medellín mediante extorsiones, torturas físicas y desplazamientos forzados.

Las autoridades confirmaron la captura de 11 personas por orden judicial, todas presuntamente vinculadas a esta organización delincuencial, la cual operaba como estructura subordinada al Grupo Delincuencial Organizado Robledo.

Entre los capturados se encuentra alias Trenzas, identificado como el principal cabecilla del grupo, junto a varios coordinadores territoriales señalados de ordenar cobros extorsivos y ejercer presión contra quienes se negaban a pagar.

Cayó banda que sometía a jóvenes a choques eléctricos para cobrar extorsiones en Medellín

De acuerdo con los hallazgos judiciales, uno de los episodios más graves atribuidos a esta estructura criminal ocurrió el 8 de marzo, en el sector conocido como El Cucaracho, donde dos jóvenes de 16 y 18 años fueron víctimas de tortura.

Según lo establecido en la investigación, los adolescentes fueron sometidos a choques eléctricos, para forzar el pago de una extorsión por 20 millones de pesos.

Las autoridades indicaron que este tipo de acciones no eran aisladas, sino parte de una dinámica de coacción sistemática, en la que la estructura criminal utilizaba el miedo, el dolor físico y las amenazas para someter a sus víctimas y consolidar su control territorial.

'Los del Llano' extorsionaban, torturaban y desplazaban a familias en Medellín

Durante los procedimientos de captura, los investigadores lograron la incautación de dos pistolas calibre 9 milímetros, una escopeta calibre 68, 20 cartuchos calibre 38 y siete teléfonos celulares, elementos que, según se informó, serán clave para fortalecer las líneas investigativas en curso y avanzar en el esclarecimiento de otros hechos asociados a la banda.

La investigación también permitió documentar casos de desplazamiento forzado, en los que familias habrían sido obligadas a abandonar sus viviendas tras recibir amenazas y presiones directas.

Desde las autoridades se reiteró que el proceso judicial continuará para establecer la responsabilidad individual de cada uno de los capturados y verificar si existen más víctimas relacionadas con esta organización delincuencial.

