CANAL RCN
Colombia

Presidente de una JAC resultó ser cabecilla de las disidencias: convocaba gente para instrumentalizarla en Antioquia

Por medio de panfletos, habría convocado a reuniones con las disidencias para impartir órdenes que buscaban atentar contra la fuerza pública.

Noticias RCN

octubre 03 de 2025
11:58 a. m.
Jainober Jiménez Restrepo era presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Campamento en Antioquia. Sin embargo, sus verdaderos propósitos no habrían sido sociales, sino servirles a los grupos armados.

Al parecer, estaba al servicio del Frente 36 de las disidencias de las Farc; concretamente bajo el rol de cabecilla. Jiménez fue capturado y enviado a la cárcel.

La fachada del presidente de la junta de acción comunal

Las investigaciones mostraron que presuntamente le sacó provecho a su cargo como presidente de la acción comunal para convocar a la ciudadanía a reuniones. No obstante, lo hizo mediante el uso de la intimidación.

Una prueba importante del caso es el grupo de WhatsApp que manejaba la comunidad de Campamento. Por medio de este canal, Jiménez presuntamente envió una citación que estaba firmada por el grupo armado.

“El Frente 36 de las FARC – EP les hace un llamado para que el día 18 de julio puedan participar en una actividad que se va a realizar en la cabecera municipal, es importante su asistencia, ya que solo así podemos demostrar la institucionalidad y el interés que tenemos por llevar a cabo las transformaciones territoriales”, esto decía el panfleto, en el que se mencionó que la inasistencia conllevaba multas de dos millones de pesos.

Millonarias multas por inasistencia a las reuniones

Ahora bien, ¿para qué eran las reuniones? Resulta que el fin era instrumentalizar a los presentes. Es decir, impartirles órdenes para que impidieran el desarrollo de las operaciones de la fuerza pública, así como evitar el ingreso a determinados lugares.

Uno de los encuentros se llevó a cabo el 25 de septiembre. Bajo el mismo modus operandi, el cabecilla agrupó a más de 200 personas que debían impedir que la Policía llegara a la zona rural.

La fiscal del caso dio unas importantes revelaciones: “Se ha encargado de realizar los comunicados (…) de la compra y venta de pasta base de coca, ingresa material logístico y víveres, e informa sobre la existencia de la fuerza pública. Hechos atribuidos desde 2020 hasta la fecha”.

