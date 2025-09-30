Cayó alias Camilo, integrante de la red de apoyo del frente ‘Rodrigo Cadete’ de las disidencias

En un operativo desarrollado en la vía que conecta a Suaza con Florencia, Caquetá, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, incautó 1.800 kilos de marihuana que eran transportados en un camión.

La acción dejó como resultado la captura del conductor, identificado con el alias de Camilo, señalado de pertenecer a la red de apoyo del frente ‘Rodrigo Cadete’ de las Disidencias de las Farc.

Según las autoridades, el estupefaciente tenía como destino Cartagena del Chairá, Caquetá, desde donde sería trasladado por vía fluvial hacia Brasil.

Durante la inspección al vehículo, los uniformados hallaron además un comprobante de pago por 30 millones de pesos, que habría sido emitido por alias El Mono, presunto integrante del frente, Dagoberto Ramos.

El cargamento incautado habría permitido la distribución de más de tres millones de dosis, con un valor estimado en un millón de dólares en el mercado ilegal.

“¡𝗜𝗡𝗖𝗔𝗨𝗧𝗔𝗗𝗔𝗦 𝟭,𝟴 𝗧𝗢𝗡𝗘𝗟𝗔𝗗𝗔𝗦 𝗗𝗘 𝗠𝗔𝗥𝗜𝗛𝗨𝗔𝗡𝗔! En la vía Suaza-Florencia (Caquetá), en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la @PoliciaColombia, en coordinación con la @FiscaliaCol, inmovilizó un camión que transportaba 1.800 kilos de marihuana y capturó a su conductor, alias ‘Camilo’, señalado integrante de la red de apoyo del frente ‘Rodrigo Cadete’ de las disidencias”, indicó el director de la institución.

El mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, director de la Policía Nacional, destacó en su cuenta oficial de X que este resultado hace parte de la ofensiva contra el multicrimen y el narcotráfico que se adelanta en el país.

En lo que va de 2025, la Policía ha logrado la incautación de más de 255 toneladas de marihuana, golpeando de manera significativa las finanzas de las estructuras criminales que operan en distintas regiones.