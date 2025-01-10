CANAL RCN
Colombia

Disidencias activaron campo minado y abrieron fuego contra uniformados en Anorí: también atacaron su ambulancia

Los uniformados trataban de retirar una bandera bandera del grupo armado, cuando fueron sorprendidos por hombres bajo el mando de alias Checho y Primo Gay.

Foto: montaje realizado con imágenes de Freepik
Foto: montaje realizado con imágenes de Freepik

Noticias RCN

octubre 01 de 2025
09:02 a. m.
En medio de la crisis de orden público a la que se enfrentan los antiqueños, el martes, 30 de septiembre, se registró en el municipio de Anorí una acción terrorista contra el teniente Brayan Bello y los soldados Santiago Salazar, Ángelo Ortiz y Anuar Jarariyu.

De acuerdo con las autoridades departamentales, los cuatro uniformados fueron atacados cuando intentaban retirar la bandera de un grupo armado, cerca del casco urbano.

Integrantes de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Checho y primo Gay, activaron las minas del campo en el que fue instalada la pieza de tela y luego abrieron fuego contra el teniente y los soldados.

Ambulancias en las que iba a ser trasladados los uniformados también fueron atacadas:

En el lugar, falleció el teniente Bello y los uniformados Salazar, Ortiz y Jarariyu resultaron mal heridos, requiriendo la presencia de ambulancias en la zona.

Sin embargo, fueron atacadas, en una clara violación al Derecho Internacional Humanitario, como advirtió el conductor de Cundinamarca, Andrés Julián Rendón, antes de hacer un llamado al Gobierno Nacional:

“La paz total de Gustavo Petro ha recrudecido la violencia y envalentonado bandidos (...) Presidente, mientras usted aprende innecesariamente árabe, los criminales con los que negocia mataron a un joven teniente en Anorí y tres soldados están heridos. Se lo digo en español: el tiempo de su gobierno se acabó”.

Medidas fueron adoptadas en Anorí para evitar nuevos ataques contra la Fuerza Pública:

Tras el ataque, la Alcaldía de Anorí impuso un toque de queda entre las 9:00 de la noche y las 4:30 de la mañana, durante ocho días.

Además, se prohibió el tránsito de motos con parrillero, entre las 6:00 de la tarde y las 6:00 de la mañana, y parquear en cercanías al parque principal en el mismo horario.

Y, finalmente, bares y discotecas podrán abrir al público solo entre las 10:00 de la mañana y las 8:30 de la noche, para asegurarse de cerrar sus puertas antes de las 9:00.

