¿Quién es el nuevo representante legal de Lili Pink y qué pasará con el proceso judicial?

Hace pocas semanas, hubo sorpresa por la operación que llevaron a cabo la Fiscalía y el Ejército sobre la tienda de ropa femenina Lili Pink. Al parecer, hubo un presunto lavado de activos y contrabando detrás.

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Las pesquisas arrojaron que supuestamente la cadena ilícita se habría articulado con importadoras, comercializadoras y sociedades ficticias. Entonces Lili Pink habría sido la fachada para ocultarla.

Presunto lavado de activos y contrabando

Con lo que respecta al contrabando, se estima que habría sido mayor a los 75.000 millones de pesos. Ahora bien, el lavado de activos supuestamente fue por $ 730.000 millones y el enriquecimiento ilícito por más de $ 430.000 millones.

Por eso, se ejecutó extinción de dominio a los bienes a nivel nacional (405 locales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad) y el decomiso de mercancía avaluada en una más de 54.000 millones de pesos. También fue capturada una persona: Walter Francisco Martínez Martínez.

A pesar de la operación, los locales han seguido vendiendo productos. Se debe tener en cuenta que cuando acabe la gestión de la Fiscalía, los bienes serán administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Por su parte, Lili Pink se pronunció para afirmar que la mercancía comercializada está correctamente respaldada y negó el presunto contrabando. Asimismo, recordó que el escenario del cierre comprometería miles de empleos.

Perfil del nuevo representante legal

Hace pocas horas, la compañía informó que la SAE nombró a Hernán Sebastián Ulchur como representante legal de Fast Moda, la empresa detrás de Lili Pink, Yoi y Lili Beauty en el país.

La decisión se tomó para que continúen las labores comerciales, proteger la marca y no peligrar los miles de empleos mientras avanza el proceso judicial. En cuanto al nuevo representante, se sabe que es abogado y magíster en derecho económico, y cuenta con experiencia en la administración de activos, gestión empresarial y estructuración de compañías.