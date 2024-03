Esta no será una dirección dedicada a pagar favores políticos: Carlos Carrillo, director UNGRD

La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) es una de las entidades más cuestionadas del Gobierno Nacional en este momento por cuenta de los polémicos contratos de 40 carrotanques para llevar agua a La Guajira.

El nuevo director de la UNGRD, Carlos Carrillo, le responde a Johana Amaya cómo la entidad se va a ganar la confianza de los colombianos tras el escándalo por posibles irregularidades.

“Por desgracia la corrupción está enquistada en Colombia, en la sociedad, en la izquierda, en la derecha, en el centro, en lo público y en lo privado y creo que es a través del ejemplo que podemos empezar a reconstruir esa confianza en las instituciones.

Desde esta dirección estarán las puertas abiertas para el escrutinio de los ciudadanos y muy especialmente de los medios de comunicación. Gracias al trabajo de los periodistas es que hemos podido saber de estos contratos que no se ven nada bien sobre los cuales tendré que poner la lupa en el momento mismo de mi posesión.

¿Qué va a pasar con el contrato de los carrotanques para La Guajira?

A mí me preocupa mucho más el agua en La Guajira que los carrotanques y creo que esto es uno de los grandes pecados de este proyecto. Creo que el doctor Olmedo López no fue suficientemente riguroso a la hora de tomar las decisiones técnicas, pero no solamente se trata de los carrotanques sino de conseguir el agua potable que se iba a transportar en esos carrotanques que es algo que no está del todo claro.

Hay críticas porque dicen que en los puestos se nombran a amigos y no conocedores del tema ¿Qué opina?

Estaremos abiertos a darle la cara el país, a reconstruir la confianza. En este momento estoy articulando un equipo técnico del más alto nivel, esta no será una dirección dedicada a pagar favores políticos ni a contratar a los socios políticos de las regiones, estoy buscando a expertos en riesgo a personas con experiencia y conocimiento que, junto con ellos, podremos sacar adelante a esta entidad.

Empezaremos a trabajar sin descanso para reconstruir la confianza, para limpiar la entidad, para depurarla de esos casos de posible corrupción y sobre todo para mantener su funcionalidad andando de la mejor manera.