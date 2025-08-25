Resolución declara falta absoluta de Miguel Uribe en el Senado y anuncia su relevo: será del Centro Democrático

En el transcurso del lunes, 25 de agosto, el país conoció la Resolución 029 del 20 de agosto del 2025, con la que la Mesa Directiva del Senado de la República declara la falta absoluta, por muerte, del congresista Miguel Uribe Turbay y, por ende, su relevo.

De acuerdo con el documento, conforme al artículo 134 de la Constitución Política, “los miembros de las corporaciones Públicas de elección popular solo podrán ser relevados en los casos de faltas absolutas o temporales que determine la Ley, por los candidatos no elegidos que, según el orden de inscripción o votación obtenida, le sigan en forma sucesiva y descendiente en la misma lista electoral”.

Con eso en mente, se espera que el senador más votado para el periodo Constitucional 2022 – 2026 sea relevado mañana en la tarde, por María Angélica Guerra López, que obtuvo la posición número 14 en las votaciones al Senado.

Centro Democrático y presidencia ya conocen la decisión del Senado:

La Resolución, de acuerdo con el documento, rigüe a partir de la fecha de su expedición; es decir, desde el pasado miércoles 20 de agosto y debe ser comunicada a:

“los directivos del Partido Centro Democrático, a la Presidencia de la República, a la Presidencia del Consejo Nacional Electoral, a la Presidencia de la Cámara de Representantes y del Senado de la República, a la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista, a la Comisión de Acreditación Documental del Senado de la República, a la Dirección General Administrativa del Senado de la República, a la División de Recursos Humanos del Senado de la República, a la Sección de Pagaduría y Presupuesto del Senado de la República, a la Oficina de Protocolo a la Sección de Relatoría del Senado de la República, a la Policía Nacional y a la Unidad de Correspondencia”, para los efectos pertinentes.

Miguel-Uribe-Senado

¿Cómo va la investigación por el magnicidio de Miguel Uribe?

Tras la muerte del senador Miguel Uribe, el pasado 11 de agosto, los seis capturados por, presuntamente, organizar el atentado en su contra pasarían de enfrentarse del delito de tentativa de homicidio a homicidio agravado, debido a que:

“Se comete en persona que sea o haya sido servidor público, periodista, juez de paz, Defensor de Derechos Humanos, miembro de una organización política o religiosa en razón de ello” y “por precio, promesa remuneratoria, ánimo de lucro o por otro motivo abyecto o fútil”.

Sin embargo, el adolescente que disparó contra el senador, en repetidas oportunidades, podría enfrentar una pena máxima de privación de la libertad durante ochos años, como bien lo indica la Ley.