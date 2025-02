¿Quién es Carlos Rosero? El líder afrocolombiano que reemplazará a Francia Márquez como minigualdad

Lo que era un secreto a voces, se terminó confirmando. La vicepresidenta Francia Márquez dejó de ser la ministra de Igualdad y el líder afrocolombiano Carlos Rosero llega para reemplazarla.

En medio del remezón ministerial, Márquez renunció como ministra de Igualdad, cartera que fue creada en el Gobierno actual.

Renunció Francia Márquez como minigualdad

La vicepresidenta publicó un comunicado en el que aseguró lo siguiente: “A mí no me entregaron una (entidad) creada. Me tocó poner el primer ladrillo, porque el ministerio era solo un papel”.

Cuando el compromiso no viene acompañado de las herramientas, el camino se vuelve más dificil.

Adicionalmente, destacó los logros que ha tenido el ministerio desde que nació en 2023, tales como el programa Jóvenes en Paz, la línea 155 Salvia y Hambre Cero.

“Mi compromiso con Colombia no termina por estar dentro o fuera de un ministerio. Seguiré trabajando por la gente y no me detendré hasta llevar la igualdad y equidad a cada rincón de Colombia”, con esta frase, Márquez empezó a confirmar su salida del ministerio.

Sumado a ello, afirmó que su vida corre peligro: “Denunciar la corrupción y señalar lo que está mal tiene sus consecuencias. No me han atacado con argumentos, sino con amenazas contra mi vida y la de mi familia”.

Carlos Rosero: líder afrocolombiano que llega al ministerio

Rosero nació en Buenaventura y es antropólogo de la Universidad Nacional. Ademas, fue cofundador del Proceso de Comunidades Negras (PCN), organización que cobija a más de 100 grupos de comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras.

También hizo parte de la Coordinación Política de la Alianza Estratégica de Afrodescendientes de América Latina y el Caribe.

El ministro jugó un papel importante en la expedición de la Ley 70 de 1993, la cual reconoce “la propiedad colectiva de la tierra de los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros”; y hace referencia a “las necesidades de estas comunidades que ejercen la actividad minera como fuente de ingresos económicos”, según explica el Ministerio del Interior.

Por otra parte, hizo parte del equipo del Gobierno en la mesa de diálogo con el ELN.

Otro dato es que estuvo cuando ocurrió el atentado que sufrió Márquez en 2019, antes de ser vicepresidenta. Este hecho se presentó en Santander de Quilichao, norte de Cauca.

Aquel día se estaba desarrollando una reunión en la finca La Trinidad, Lomitas; donde estuvo Rosero junto a Márquez, Víctor Moreno, Clemencia Carabalí, Sofía Garzón, y miembros de organizaciones indígenas y afrocolombianas del territorio.