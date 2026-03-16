Carlos Vives está de luto: esto ocurrió

El pasado jueves 12 de marzo, a sus 64 años, falleció Manuel José Riveira, que fue uno de los mánagers más destacados de Carlos Vives.

De acuerdo con lo que se ha conocido, Manuel José Riveira enfrentó varios quebrantos de salud en el último tiempo y su estado se fue desmejorando de manera paulatina.

Además, la muerte ocurrió en Santa Marta, en su vivienda ubicada en la avenida del Libertador.

Manuel José Riveira fue clave impulsando la carrera de Carlos Vives y lo ayudó a que los 'Clásicos de la Provincia' y 'Tierra del Olvido' fueran un éxito a nivel local e internacional.

Por lo tanto, tras su deceso, Carlos Vives se encuentra de luto y lo recordó como una persona fundamental para su vida en una entrevista con Caracol Radio.

Así reaccionó Carlos Vives tras la muerte de Manuel José Riveira, su exmánager

Carlos Vives exaltó la calidad humana y profesional de Manuel José Riveira.

Asimismo, dejó claro que no solo fue su exmánager, sino que también un gran amigo desde la infancia.

"Manuel fue muy importante en mi carrera porque en el momento en el que yo escogí el camino de la música no tuve mucho apoyo y, además de recurrir a mis amigos para que me ayudaran en grabaciones y en la promoción de lo que estábamos haciendo, escogí a uno de mi infancia. Yo recuerdo, desde que tengo uso de razón, haber visto a Manuel en mis cumpleaños cuando éramos niños. Su papá y mi papá fueron muy amigos", comenzó afirmando Carlos Vives en Caracol Radio.

"Para mí fue muy importante en esos primeros años. Además de la confianza que me daba trabajar con un amigo de mi infancia, él tenía ese temperamento para defender ese camino que habíamos tomado. Aprovecho la oportunidad para hacerle llegar a su familia un mensaje de agradecimiento y desear que descanse en paz", añadió.

Estas han sido las reacciones de los seguidores de Manuel José Riveira, exmánager de Carlos Vives, tras su fallecimiento

Después de que se confirmó la muerte de Manuel José Riveira, sus seguidores quedaron en 'shock' y comenzaron a expresar múltiples mensajes.

"'Mane' siempre te recordaré", "acompaño a sus hermanos y a la familia en una oración", "que descanse en paz", "mis sentidas condolencias", "mucha fortaleza", "Dios lo reciba en su gloria", "qué triste", "todavía era una persona joven" y "lo recuerdo mucho", han sido algunos de ellos.