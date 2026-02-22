‘El debate de la gente’: conozca al detalle a las cabezas de lista al Senado

Este domingo 22 de febrero, Canal RCN, CityTV, La FM y El Tiempo se unen nuevamente para ‘El debate de la gente’ con las diez cabezas a la lista del Senado.

La lista de candidatos es: Juan Sebastián Gómez (Coalición Ahora por Colombia), Luis Eduardo Garzón (Alianza por Colombia), Carlos Fernando Motoa (Coalición Cambio Radical), Enrique Gómez (Movimiento Salvación Nacional), Carolina Corcho (Pacto Histórico), Andrés Forero (Centro Democrático), David Barguil (Partido Conservador), Juan Felipe Lemos (Partido de la U), Lidio García (Partido Liberal) y Óscar Ortiz (Partido Oxígeno).

Los 10 candidatos se miden

Gómez es abogado especialista en gestión cultural y tiene más de 24 años en el servicio público. En su etapa en el Congreso, impulsó las leyes del Banco Nacional de Perfiles Genéticos y la Ángel. La coalición en la que está la conforman Mira, Nuevo Liberalismo y Dignidad & Compromiso.

El segundo es Garzón, quien trabajó en Ecopetrol, fue líder de la Unión Sindical Obrera y también en la Central Unitaria de Trabajadores. La gente recuerda cuando fue alcalde de Bogotá entre 2004 y 2007. La coalición está conformada por Alianza Verde, En Marcha, Partido Demócrata, Colombia Renaciente y ASI.

Motoa, quien quiere seguir en el Senado, es abogado especialista en Derecho Administrativo y Gestión de Entidades Territoriales. También estuvo en la Cámara y fue secretario de Gobierno del Valle del Cauca.

El cuarto es Gómez, quien en 2022 había sido candidato a la Presidencia con Salvación Nacional. Su tío era Álvaro Gómez Hurtado y en estos años, ha sido crítico con el Gobierno de Gustavo Petro.

Corcho fue ministra de Salud en el Gobierno Petro. En su carrera, también ha sido presidenta de la Corporación Latinoamericana Sur y vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana.

Por el Centro Democrático, está Forero, quien justamente es miembro fundador del partido. Antes de llegar al Congreso, estuvo en el Concejo de Bogotá. En el órgano legislativo, fue promotor del proyecto de ley con los tres días sin IVA, ha sido crítico del Gobierno y era cercano a Miguel Uribe Turbay.

Barguil estuvo en el Senado y Cámara entre 2010 y 2022. Además, fue presidente del Partido Conservador y tuvo aspiraciones presidenciales hace cuatro años.

Otro candidato es Lemos, quien fue representante a la Cámara por Antioquia entre 2010 – 2018; y senador entre 2018 a 2022. García es la apuesta del Partido Liberal, siendo el actual presidente del Senado.

El último participante de ‘El debate de la gente’ es Ortiz por el Partido Oxígeno. Él también fue exzar anticorrupción.